Сергея Жадана задержали в Минске за терроризм

Украинский поэт Сергей Жадан сегодня ночью нежданно-негаданно попал под арест в Минске. Об этом он только что рассказал на своей странице в Facebook.

По его рассказу, в два часа ночи к нему в гостиничный номер ворвался милицейский патруль. Не объяснив причину задержания, правоохранители отправили Жадана в отделение, где выяснилось, что украинский поэт — персона нон-грата в России (с формулировкой «за причастность к террористической деятельности»). Поскольку Беларусь и Казахстан находятся в одной визовой зоне с РФ, в эти страны ему тоже въезд заказан.

Утром Сергея Жадана отпустили, но въезд в Беларусь запретили на неопределенное время.