Сергея Жадана задержали в Минске за терроризм

Украинский поэт Сергей Жадан сегодня ночью нежданно-негаданно попал под арест в Минске. Об этом он только что рассказал на своей странице в Facebook.
По его рассказу, в два часа ночи к нему в гостиничный номер ворвался милицейский патруль. Не объяснив причину задержания, правоохранители отправили Жадана в отделение, где выяснилось, что украинский поэт — персона нон-грата в России (с формулировкой «за причастность к террористической деятельности»). Поскольку Беларусь и Казахстан находятся в одной визовой зоне с РФ, в эти страны ему тоже въезд заказан.
Утром Сергея Жадана отпустили, но въезд в Беларусь запретили на неопределенное время.
В связи с ночными событиями Жадан обратился к представителям посольств с предложением разорвать дипотношения с Казахстаном и Беларусью. Предложил и другой вариант — крестовый поход на соседние государства. Правда, потом насчет дипотношений передумал.
Вот интересно, будет ли какая-нибудь реакция от политиков-чиновников? Жадан ведь так просил!
Заглавное фото: Facebook