Сергея Бабкина ругают собственные дети за судейство на «Голосі країни»

Если вы еще не в курсе, то сегодня утром певец и судья шоу «Голос країни» Сергей Бабкин вместе с коллегой по группе 5'Nizza Андреем Запорожцем были гостями студии «Сніданку з 1+1». В первую очередь музыканты презентовали свой новый альбом «Ку» и исполнили одну из песен. Также они немного рассказали о своем воссоединении, передает TSN.UA.
«Мы сошлись постепенно, – говорит Запорожец. – Все началось с музыки. Мы попытались написать новые песни – и они вышли. Сыграли наши первые концерты после воссоединения и постепенно собрали альбом».
А вот Сергей Бабкин рассказал, что каждое воскресенье вместе с женой и детьми смотрит новый выпуск слепых прослушиваний на «Голосі країни».
«Каждое воскресенье мы с семьей собираемся и смотрим «Голос країни», – говорит Сергей. – Я смотрю, как вообще это было со стороны, потому что мне интересно, как это все сделали, как склеили».
Музыкант добавил, что его дети переживают за участников и иногда ругают отца, что он не развернул свое кресло.
«Дети переживают за всех, болеют за каждого, – рассказывает Бабкин. – Спрашивают: «Папа, ну чего ты не повернулся вот к тому исполнителю?» Я объясняю, что слышу, что что-то не то, не мое. Я разворачиваюсь, когда что-то происходит со мной – мурашки, слезы. Что-то внутренне такое происходит, что трудно объяснить, и тогда поворачиваюсь. Нравится мне».
Фото: Максим Лисовой