Сергея Бабкина ругают собственные дети за судейство на «Голосі країни»

А вот Сергей Бабкин рассказал, что каждое воскресенье вместе с женой и детьми смотрит новый выпуск слепых прослушиваний на «Голосі країни».

«Каждое воскресенье мы с семьей собираемся и смотрим «Голос країни», – говорит Сергей. – Я смотрю, как вообще это было со стороны, потому что мне интересно, как это все сделали, как склеили».

Музыкант добавил, что его дети переживают за участников и иногда ругают отца, что он не развернул свое кресло.

«Дети переживают за всех, болеют за каждого, – рассказывает Бабкин. – Спрашивают: «Папа, ну чего ты не повернулся вот к тому исполнителю?» Я объясняю, что слышу, что что-то не то, не мое. Я разворачиваюсь, когда что-то происходит со мной – мурашки, слезы. Что-то внутренне такое происходит, что трудно объяснить, и тогда поворачиваюсь. Нравится мне».

Фото: Максим Лисовой