ТЕЛЕКРИТИКА

Сергей Жадан довел Ольгу Герасимьюк до слез

Дуся
Телеведущая Ольга Герасимьюк побывала на творческом вечере писателя Сергея Жадана, о чем рассказала на своей странице в Facebook.

Герасимьюк не смогла справится с эмоциями и заплакала, когда на сцену выбежали дети и уселись слушать отрывок из книги, который читал Жадан.

«Я сиділа й відверто ревла, бо дивилася на лиця тих, хто обсів Жадана», – написала ведущая.

Ольга давно славится своим темпераментом. Еще будучи ведущей передачи «Без Табу», она часто не могла справиться с эмоциями.

Кроме того, почему-то никто, кроме Ольги, не узнал писателя, когда тот спустился в зал и прошел к выходу.

«Вони чекали й не помітили, як він продирався через їхні ряди, нічим не різнився, – говорит ведущая. – Тому мені повезло просто витягти до нього руки й обняти. Ніхто не помітив. Всі ждали, що Жадан зараз прийде». Также она добавила, что поклонники так и остались ждать Сергея Жадана: «Ці всі малі, що там, в Будинку кіно, лишилися чекати поета».

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