Скандал на Евровидении: почему перенесли выступление Джамалы

Продюсер Джамалы удивлен тем, что вместо нее первый полуфинал откроет Monatik. А режиссер Евровидения в свою очередь уверяет, что все было известно и утверждено заранее.
То, что вместо Джамалы сегодняшний первый полуфинал Евровидения откроет Дмитрий Монатик, вызвало громкий резонанс. В окружении певицы удивлены. Никто не понимают, в чем дело.
- Не могу сказать, что мы очень счастливы по этому поводу, - сказал мне продюсер певицы Игорь Тарнопольский. - Но никакого конкретного комментария пока дать не могу. То, что наша песня будет звучать в первом полуфинале, но во время рекламной паузы, я узнал вчера в двенадцать ночи. То есть в Украине ее даже никто и не увидит!
А вот режиссер Евровидения Сергей Проскурня дал мне комментарий совсем иного рода. По словам Сергея, участие Димы Монатика было утверждено еще за полгода до Евровидения.
- Скажите, а кто видел в официальных сценариях, что Джамала должна открывать конкурс? – начал наш разговор Проскурня. - Монатик был утвержден еще полгода назад, и здесь нет никаких импровизаций. Я вообще не могу понять, природу демарша Тарнопольского. Зачем он делает все, чтобы Джамале было плохо? Сама Джамала, заметьте, никаких заявлений не делает.
Сама я не берусь ни о чем судить. Но думаю, видеть певицу, которая привезла в Украину Евровидение, на его открытии было бы все же логично. Впрочем, надеюсь, что организаторы конкурса все сделают в итоге правильно. Ждем новых комментариев!