Скандал на Евровидении: почему перенесли выступление Джамалы

А вот режиссер Евровидения Сергей Проскурня дал мне комментарий совсем иного рода. По словам Сергея, участие Димы Монатика было утверждено еще за полгода до Евровидения.

- Скажите, а кто видел в официальных сценариях, что Джамала должна открывать конкурс? – начал наш разговор Проскурня. - Монатик был утвержден еще полгода назад, и здесь нет никаких импровизаций. Я вообще не могу понять, природу демарша Тарнопольского. Зачем он делает все, чтобы Джамале было плохо? Сама Джамала, заметьте, никаких заявлений не делает.

Сама я не берусь ни о чем судить. Но думаю, видеть певицу, которая привезла в Украину Евровидение, на его открытии было бы все же логично. Впрочем, надеюсь, что организаторы конкурса все сделают в итоге правильно. Ждем новых комментариев!