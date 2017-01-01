Сергей Проскурня прокомментировал возможные санкции ЕВС в отношении Украины

Креативный супервайзер Евровидения-2017, театральный режиссер и продюсер Сергей Проскурня этим утром побывал в студии «Сніданку з 1+1».

Он прокомментировал возможные санкции Европейского вещательного союза (ЕВС) в отношении Украины, о которых говорил председатель оргкомитета конкурса Евровидения Франк-Дитер Фрайлинг.

По словам Проскурни, от самих организаторов конкурса он ничего такого не слышал.

«Вчера все руководство ЕВС, руководство Евровидения были на сцене, на Крещатике, – говорит Сергей Проскурня. – И после этого мы общались. Они счастливы. Если они нас будут штрафовать (потому что в Женевском банке лежит 15 миллионов евро страховых, которые выделило правительство Украины на всякий случай), они это держат там для того, чтобы, возможно, сделать какие-то замечания. Пока замечаний нет, потому что креативный супервайзер Евровидения-2017, которая является моим шефом, сказала: "Все перфектно, хотя и в последнюю минуту"».