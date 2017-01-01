Сергей Притула все-таки будет вести Евровидение-2017

Друзья, буквально через месяц – 30 апреля – на Софийской площади начнет работу фан-зона Евровидения, которая будет открыта до 14 мая. Организацией мероприятий занимается компания FolkUkraine, и ее пиар-менеджер Татьяна Николаенко поделилась с сайтом «Суспiльне мовлення» некоторыми подробностями о том, чего ждать от фан-зоны.

Во-первых, на сцене будут выступать артисты со всей Украины, но их список пока не утвержден. Во-вторых, ведущим церемонии открытия станет Сергей Притула, который таким образом удовлетворит желание своих поклонников и приобщится к Евровидению.

FolkUkraine обещает снимать все концерты, проходящие в фан-зоне, и выкладывать их в интернет. По словам Николаенко, украинские вещатели (в том числе «UA:Перший») смогут вести оттуда прямые включения, однако прямых трансляций не будет.