Сергей Притула все-таки будет вести Евровидение-2017

Друзья, буквально через месяц – 30 апреля – на Софийской площади начнет работу фан-зона Евровидения, которая будет открыта до 14 мая. Организацией мероприятий занимается компания FolkUkraine, и ее пиар-менеджер Татьяна Николаенко поделилась с сайтом «Суспiльне мовлення» некоторыми подробностями о том, чего ждать от фан-зоны.
Во-первых, на сцене будут выступать артисты со всей Украины, но их список пока не утвержден. Во-вторых, ведущим церемонии открытия станет Сергей Притула, который таким образом удовлетворит желание своих поклонников и приобщится к Евровидению.
FolkUkraine обещает снимать все концерты, проходящие в фан-зоне, и выкладывать их в интернет. По словам Николаенко, украинские вещатели (в том числе «UA:Перший») смогут вести оттуда прямые включения, однако прямых трансляций не будет.
Куратор проекта Игорь Добруцкий добавил, что территория фан-зоны будет покрыта специальным газонным покрытием, а около памятника Богдану Хмельницкому высадят десять тысяч тюльпанов. «Сцена будет уникальной и выглядеть как огромный телевизор – вся зеркальная, размером 26 на 16 метров, – рассказывает Добруцкий. – Кроме того, в фан-зоне установят трехметровый светящийся микрофон и арт-объекты из льда».
Напомню, что помимо фан-зоны на Софийской будут работать официальная фан-зона на Крещатике в городке Евровидения и фан-зона от КГГА на Почтовой площади. Еще одну планируют открыть в парке отдыха «Оболонь», а также во Львове.
Заглавное фото: Максим Лисовой