Сергей Притула высмеял украинские утренние радиошоу

Шоумен Сергей Притула опубликовал в Facebook видеоролик, в котором показал, как устроены утренние шоу на украинских развлекательных радиостанциях. Иллюстрация оказалось настолько точной, что данная публикация собрала больше 13 000 «лайков».
«Я працював на радіо дев'ять років у лінійних ефірах і ще років три-чотири – із тематичними проектами (хіт-паради, гумор тощо), – пишет под видео Притула. – Зірок з неба не хапав, але і задніх не пас. Сьогодні трохи накипіло».
«Боже, дякую, що є Соня Сотник і Сергій Кузін!» – резюмировал шоумен.