Сергей Притула высмеял украинские утренние радиошоу

«Я працював на радіо дев'ять років у лінійних ефірах і ще років три-чотири – із тематичними проектами (хіт-паради, гумор тощо), – пишет под видео Притула. – Зірок з неба не хапав, але і задніх не пас. Сьогодні трохи накипіло».

«Боже, дякую, що є Соня Сотник і Сергій Кузін!» – резюмировал шоумен.