Сергей Притула сыграл в шахматы с девятилетней чемпионкой Европы

Друзья, признавайтесь, кто из вас смотрит шоу «СуперИнтуиция» на «Новом канале»?

Время от времени игроки этого шоу поддаются соблазну помериться силами с одним из 13 «незнакомцев» и лично проверить их на профпригодность. К примеру, певец Дзидзьо дефилировал по студии вместе с «Мини-мисс Украина», а Екатерина Варнава танцевала ча-ча-ча с Антоном Савлеповым (ведущая проверила, действительно ли певец может сделать это с завязанными глазами).

В этот раз не устоял Сергей Притула: сыграть в шахматы с юной чемпионкой было для него делом чести.

«Я не играл в шахматы более 20 лет! – признался ведущий. – Как-то на соревнованиях я так сильно думал о том, как буду атаковать, что не заметил, как получил «дєтський мат». Это когда тебя «обувают» в четыре хода! Вот и наигрался. С меня ржали все! Даже четвертая доска, которая вообще не попала на чемпионат. С тех пор, то есть с восьмого класса, я больше никогда не участвовал в соревнованиях. Это был позор на всю жизнь».

Притула разыграл быструю партию с девятилетней Вероникой, завоевавшей титул чемпионки Европы по шахматам в Хорватии в 2015 году.

Чем закончилось шахматная дуэль Сергея и Вероники, смотрите уже в эту пятницу!

Фото: пресс-служба «Нового канала»