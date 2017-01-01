Сергей Притула сыграл в шахматы с 9-летней чемпионкой Европы

Друзья, признавайтесь, кто из вас смотрит шоу «СуперИнтуиция» на «Новом канале»?

Время от времени игроки этого шоу поддаются соблазну померяться силами с одним из 13 «незнакомцев» и лично проверить их на профпригодность. К примеру, певец Дзидзьо дефилировал по студии вместе с «Мини Мисс Украина», а Екатерина Варнава танцевала ча-ча-ча с Антоном Савлеповым (ведущая проверила, действительно ли певец может сделать это с завязанными глазами).

В этот раз не устоял Сергей Притула – сыграть в шахматы с юной чемпионкой было для него делом чести.

«Я не грав у шахи більше 20 років! – признался ведущий. – Якось на змаганнях я так сильно думав про те, як буду атакувати, що не помітив, як отримав «дєтський мат». Це коли тебе «взувають» у чотири ходи! От і награвся. З мене ржали всі! Навіть четверта дошка, яка взагалі не потрапила на чемпіонат. Відтоді, тобто з восьмого класу, я більше ніколи не брав участі у змаганнях. То була ганьба на все життя».

Притула разыграл быструю партию с девятилетней Вероникой, завоевавшей титул чемпионки Европы по шахматам в Хорватии в 2015 году.

Чем закончилось шахматная дуэль Сергея и Вероники, смотрите уже в эту пятницу!

Фото: пресс-служба «Нового канала»





