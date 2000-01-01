Сергей Притула решил пошутить на тему сексуальных домогательств

«Как-то я все эти слова сказал ей. На что она стала верещать, как придурочная (причмелена. – Ред.): Stop it! Через три минуты ко мне подходит главный менеджер и увольняет за сексуальные домогательства. После чего еще и приказывает доработать этот день. Я говорю: "Если ты такой мудрый, то носи сам свои тарелки" и ухожу с гордо поднятой головой. До сих пор не могу поверить, что меня уволили за сексуальные домогательства».

Не будем рассуждать о том, насколько правдоподобно звучит эта история, – напомним, дело было в 2000 году, задолго до #TimesUp и #MeToo, а главными героями выступали двое эмигрантов. Но даже если рассказ реален, вряд ли лозунги вроде «остановим сексуальные домогательства» нужно высмеивать в развлекательных передачах. Все-таки на дворе 2018 год, Сергей повзрослел, а с ним должно бы повзрослеть и украинское телевидение, которому стоит чаще спрашивать себя: а что на моем месте сделала бы Эллен? (Явно не то же, что сделала бы Оля.)

Напомним, сегодня также стало известно о съемках продолжения шоу «ЕнеЇда» с Евгением Клопотенко.