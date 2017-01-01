Сергей Притула рассказал, почему не будет вести Евровидение

Не скрою, многие из нас хотели бы, чтобы Сергей Притула был ведущим Евровидения-2017, особенно после того, как он блистательно справился с этой задачей на нацотборе. Но после финальной части нацотбора Притула сообщил журналистам, что не хочет вести конкурс.

Позже стало известно, что у Евровидения появилось трое ведущих – Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко. Но вопросы по поводу кандидатуры Сергея так и не утихли. Чтобы внести ясность, сам телеведущий написал пост на своей страничке в Facebook, где разложил все по полочкам.