ТЕЛЕКРИТИКА

Сергей Притула высмеял украинские утренние радиошоу

Дуся
Шоумен Сергей Притула опубликовал в Facebook видеоролик, в котором показал, как устроены утренние шоу на украинских развлекательных радиостанция. Иллюстрация оказалось настолько точной, что данная публикация собрала больше 13 000 лайков. 

"Я працював на радіо 9 років у лінійних ефірах і ще років 3-4 із тематичними проектами (хіт-паради, гумор тощо). Зірок з неба не хапав, але і задніх не пас. Сьогодні трохи накипіло ;)" - так подписал ролик Сергей Притула.

"Боже, дякую, що є Соня Сотник і Сергій Кузін!" - резюмировал он.

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