Сергей Притула высмеял украинские утренние радиошоу

"Я працював на радіо 9 років у лінійних ефірах і ще років 3-4 із тематичними проектами (хіт-паради, гумор тощо). Зірок з неба не хапав, але і задніх не пас. Сьогодні трохи накипіло ;)" - так подписал ролик Сергей Притула.

"Боже, дякую, що є Соня Сотник і Сергій Кузін!" - резюмировал он.