Сергей Притула отказался от должности министра обороны

«Бачите, друже, людська природа дуже мінлива, – пишет Притула. – Не так давно, після виходу в ефір «Слуги Народа», всі кричали «Зеленського в Президенти», бо телегерой говорив те, що люди хотіли чути. Потім Володя трохи зайвого ляпнув у Юрмалі – і всі ті ж, хто кричав «в президенти», забулись про концерти «Кварталу» в зоні АТО, про те, скільки вони допомогли хлопцям на передку, а почали кричати: «Юда-запроданець»! Багато хто кричитить: «Вакарчука в Президенти», і точно так само будуть кричати «Зрааааада», коли дізнаються про кумира трохи більше, аніж є у вільному доступі. Це нормально. Я особисто знаю людей, які на покійного Кузьму казали «гандон» після його агітації за Яника у 2004-му році, а на його похоронах падали перед труною і розказували на камери, який їм великий друг і брат помер. Це ницо. Це лицемірно. Це нещиро.

Я не хочу бути псевдокумиром, якого з мене можуть виліпити фейсбук-фолловери. Які сьогодні піднесуть, а завтра «опустять», обхаркають і витруть об мене ноги. У мене теж вистачає «скелетів у шафі», і я не святий. Але мені вистачає здорового глузду не розвивати всередині себе культ самозакоханості і претензії на те місце у суспільстві, яке є тільки в уяві певної категорії моїх прихильників, але не в моїй особистій системі координат. Від обожнювання до ненависті навіть не півкроку. Набагато менше. Одна помилка! Мені і так щодня пишуть багато людей про те, які вони розчаровані у мені. Тому не допоміг з грошима на ремонт буса, тим не зробив репост на допомогу онкохворої дитини, тих просто розчарував своїм сімейним станом... коротше. Я все до того, що я б волів просто робити свою справу як волонтер, без зайвих вензелів у бік свого політичного майбутнього.

Якщо у мене будуть плани зайнятись політикою, я про це напишу Вам великими літерами у ФБ і в той же момент припиню волонтерську діяльність. Бо цими двома справами не можна займатись одночасно. Одночасно – це неможливо на 100 відсотків і там, і там. А поки цього не трапилось, я спробую бути максимально корисним суспільству там, де є: на екрані, на сцені, на ниві допомоги тим, завдяки кому я можу спокійно працювати на екрані і на сцені. Дякую за увагу. Цей коментар не потребує розвитку дискусії. Будуть коменти після нього – буду видаляти. Вибачте».

Вот такие посты меня и держат в этом мире «зради» и «перемоги».

Фото: facebook.com/serhiyprytula