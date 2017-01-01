Сергей Лойко обвинил сценариста фильма «Киборги» в плагиате

Как бы нам этого ни хотелось, но, кажется, выход фильма «Киборги», сюжет которого разворачивается вокруг обороны украинскими бойцами Донецкого аэропорта, не обойдется без скандала.

Так, Сергей Лойко, автор романа «Аэропорт», где описываются те же события, что и в фильме, обвинил сценариста «Киборгов» Наталью Ворожбит в плагиате. Об этом он написал в Facebook.