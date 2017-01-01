Сергей Лойко обвинил сценариста фильма «Киборги» в плагиате

Как бы нам этого ни хотелось, но, кажется, выход фильма «Киборги», сюжет которого разворачивается вокруг обороны украинскими бойцами Донецкого аэропорта, не обойдется без скандала.
Так, Сергей Лойко, автор романа «Аэропорт», где описываются те же события, что и в фильме, обвинил сценариста «Киборгов» Наталью Ворожбит в плагиате. Об этом он написал в Facebook.
Сергей усмотрел схожесть одной из сцен фильма с описанным событием в книге, о чем не преминул сообщить, назвав это «приятным совпадением». Также автор романа опубликовал в своем посте комментарий сценаристки Ворожбит, где она сообщает, что роман специально не читала во избежание совпадений. На момент выхода статьи Сергей Лойко удалил свой пост.
Однако на этом обвинения не закончились. Как стало известно из другого поста Сергея Лойко, он ведет переговоры с киностудиями (как зарубежными так и украинскими) об экранизации уже его романа. Правда, из-за схожести одного из главных героев «Аэропорта» и «Киборгов» писателю придется убрать этого персонажа из своего сценария.
Максим Музыка сообщил, что не увидел ни малейшего плагиата в фильме «Киборги» и призвал воздержаться от ругани и выяснений, кто все-таки прав в этой ситуации.
«Конечно, жаль, что в голливудском фильме не будет «моего» героя, но мое эго это как-то переживет», – скромно написал Музыка.
Сергей Лойко также побывал в эфире телеканала «Прямой», где рассказал об увиденных совпадениях.
Между тем автор книги заявил, что не собирается предъявлять ни одного иска.
Как ни странно, пользователи в основном не поддержали Лойко, так как сама история и ее герои, в принципе, не предполагает каких-либо особых различий, кроме манеры повествования.