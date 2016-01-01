Сергей Безруков признался, что у него есть внебрачные дети

То, что у актера Сергея Безрукова есть внебрачные дети, уже давно не секрет, но сам артист долго скрывал этот факт. И только после рождения дочки Маши от режиссера Анны Матисон актер наконец-то признался, что уже давно стал отцом.

«С появлением в моей жизни Ани и Машеньки многое изменилось, – рассказал Безруков в интервью kp.ua. – Я впервые по-настоящему почувствовал себя отцом. Да, у меня есть еще дети, и для многих это давно не секрет, как для моих родителей и моей жены Ани, которая приняла их. Но именно с рождением Машеньки я смог в полной мере ощутить отцовское счастье: быть при рождении, бессонные ночи, усталость (но счастливая!), первая улыбка, первый зубик».

Артист сказал, что других детей он тоже любит, поддерживает и помогает им.

«Но мне по-прежнему не хотелось бы это особо афишировать – только для того, чтобы уберечь их от нездорового внимания, которое вредит развитию ребенка, – говорит Сергей. – Хочется, чтобы у них была нормальная судьба, без синдрома звездных детей».

Напомню, 15-летний брак с бывшей женой Ириной Безруковой был бездетным. Однако журналисты еще в 2014 году выяснили, что у актера была семья на стороне: 32-летняя актриса Кристина Смирнова одна воспитывает детей актера – пятилетнего Ивана и семилетнего Сашу. В сентябре 2016 стало известно о разводе Ирины и Сергея, а спустя полгода он женился на режиссере Анне Матисон. Еще через пять месяцев у них родилась дочь Маша.

Фото: LIVEstory