Сергей Бабкин раскрыл рецепт семейного счастья

Участник группы 5’Nizza и тренер шоу «Голос країни 7» Сергей Бабкин в интервью журналу «Отдохни» признался, что на проекте нашел настоящего друга. Теплые отношения у него сложились с коллегой по судейскому креслу Потапом.

«Как меняется отношение к человеку, когда узнаешь его лично, а не складываешь мнение по слухам и новостям из телевизора, – говорит Бабкин. – Когда мы встретились с Лешей, я его страшно полюбил, мы с ним сразу подружились. Можем сесть и честно поговорить о чем угодно. Я им восхищаюсь».