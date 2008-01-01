Сергей Бабкин раскрыл рецепт семейного счастья

Участник группы 5’Nizza и тренер шоу «Голос країни 7» Сергей Бабкин в интервью журналу «Отдохни» признался, что на проекте нашел настоящего друга. Теплые отношения у него сложились с коллегой по судейскому креслу Потапом.
«Как меняется отношение к человеку, когда узнаешь его лично, а не складываешь мнение по слухам и новостям из телевизора, – говорит Бабкин. – Когда мы встретились с Лешей, я его страшно полюбил, мы с ним сразу подружились. Можем сесть и честно поговорить о чем угодно. Я им восхищаюсь».
Кроме того, тренер проекта рассказал о своем знакомстве с женой Снежаной, которая покорила его сердце с первого взгляда, и о венчании, состоявшемся восемь лет назад в День театра.
«Сейчас я понимаю, что Сережа – идеал мужчины для меня, – рассказывает Снежана Бабкина. – Я таких никогда не встречала и сейчас не вижу. Он супервнимательный. Иногда скажешь что-то, думаешь, что он и не заметил, а он все слышит и запоминает».
Также Бабкин приоткрыл свой рецепт семейного счастья и рассказал, кто в их семье самый большой романтик.
«Я бы назвал всю нашу семью романтичной, – признался Сергей. – Каждый из нас не скупится на подарки, делает сюрпризы и любит удивлять. В «Голосі країни» обо мне говорят «последний романтик», но я не верю, что я последний! (Смеется.) Да и как не быть романтиком, если пишешь стихи, песни? Я люблю делать подарки и супруге, и деткам, закидывать всю комнату шарами. Рано-рано утром заносишь их в комнату, чтобы они не шуршали».
«При этом шары всегда разных цветов, – дополняет Снежана. – На 8 Марта были нежные, пастельные цвета. На день рождения Веселины – разноцветные и яркие».
Снежана, я вам завидую!