Сергей Бабкин примерит на себя роль культурного бандита

Музыкант принял участие в новом фильме «Я, ты, он, она» производства студии «Квартал 95».
Сергею Бабкину досталась эпизодическая роль бандита.
«Мне позвонил Владимир Зеленский и пригласил в свой фильм, – рассказал певец. – Когда он мне предложил сыграть бандита, причем еще и культурного, я сразу согласился».
Фото Бабкина в неожиданном для него образе было опубликовано на странице студии в Instagram.
В центре сюжета комедии – супружеская пара, переживающая кризис семейной жизни. Уже подав заявление на развод, когда-то влюбленные оказываются перед сложным выбором. Судья дает им время на примирение, а также возможность наконец исполнить желания друг друга, которых они боялись или стеснялись, находясь в браке.
Фильм «Я, ты, он, она» снимается при при поддержке Госкино Украины, а премьера состоится 27 декабря.