ТЕЛЕКРИТИКА

Сергей Бабкин примерит на себя роль культурного бандита

Дуся

Музыкант принял участие в новом фильме «Я, ты, он, она» производства студии «Квартал 95».


Сергею Бабкину досталась эпизодическая роль бандита.

«Мне позвонил Владимир Зеленский и пригласил в свой фильм, – рассказал певец. – Когда он мне предложил сыграть бандита, причем еще и культурного, я сразу согласился».

Фото Бабкина в неожиданном для него образе было опубликовано на странице студии в Instagram.

Помимо Сергея в съемках также приняла участие другая звезда – Надя Дорофеева.

В центре сюжета комедии – супружеская пара, переживающая кризис семейной жизни. Уже подав заявление на развод, когда-то влюбленные оказываются перед сложным выбором. Судья дает им время на примирение, а также возможность наконец исполнить желания друг друга, которых они боялись или стеснялись, находясь в браке.

Фильм «Я, ты, он, она» снимается при при поддержке Госкино Украины, а премьера состоится 27 декабря.

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