Сергей Бабкин примерит на себя роль культурного бандита

Сергею Бабкину досталась эпизодическая роль бандита.

«Мне позвонил Владимир Зеленский и пригласил в свой фильм, – рассказал певец. – Когда он мне предложил сыграть бандита, причем еще и культурного, я сразу согласился».

Фото Бабкина в неожиданном для него образе было опубликовано на странице студии в Instagram.