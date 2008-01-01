Сергей Бабкин посвятил стихотворение дочери на «Голосі країни 7»

Новый сезон вокального шоу «Голос країни» приятно удивляет каждым выпуском. В пятом эпизоде слепых прослушиваний звездный тренер Сергей Бабкин прочитает трогательное стихотворение, которое он посвятил шестилетней дочери Веселине. По словам Бабкина, оно также четко отображает происходящее на «Голосі країни 7», передает TSN.UA.

Вот, собственно, само стихотворение:

«Мое будущее ходит рядом, у меня под ногами топчется.

Мое будущее, как снаряд, что вот-вот рванет – и все прошлое кончится.

Мое будущее незаметно подрастает с растущей луной,

И, как розы бутон, расцветая, прошлое сносит волной.

Мое будущее не таинственно, оно более чем открыто.

Мое будущее не заимствовано – своими руками сшито.

Мое будущее не далекое, а если точнее сказать, кто еще ближе ко мне так открыто смотрит в глаза.

Мое будущее безжалостно, то есть не прячет в хвосте своем жало.

Я хочу, чтоб мое будущее свое будущее рожало».