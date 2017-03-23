Сергей Бабкин показал трогательное фото с мамой

Участник дуэта 5'nizza и тренер вокального шоу «Голос країни 7» Сергей Бабкин умилил своих фанатов совместным снимком с мамой. Музыкант опубликовал фото на своей страничке в Instagarm и за три часа собрал более пять тысяч «лайков».
«Эту прекрасную женщину зовут Мама. Моя Мама, благодаря которой я живу на этой земле. Мама, благодаря которой я музыкален и артистичен. Мама, благодаря которой я разный. Мама, которую я просто обожаю!!!», - подписал снимок Бабкин.
Заглавное фото: пресс-служба телеканала «1+1»