Сергей Бабкин показал архивное фото со своей свадьбы

Лидер группы 5'Nizza, тренер проекта «Голос країни 7» Сергей Бабкин в последнее время все чаще знакомит нас со своей личной жизнью. Недавно он опубликовал фотографию своей мамы, а сегодня – архивный снимок с собственной свадьбы. Ведь сегодня, 27 марта, не только День театра, но и годовщина их со Снежаной свадьбы.
«2009 год, – пишет под снимком Бабкин. – День свадьбы. «Оформите нас на ближайшую дату!» – «27 марта подойдет?» – «Очень!» Осознали позже, что 27 марта – Международный день театра. Случайности не случайны!»