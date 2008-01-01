Сергей Бабкин: «Мои дети – маленькие фанаты Потапа»

В канун начала нового этапа вокальных нокаутов на шоу «Голос країни 7» Сергей Бабкин в эксклюзивном интервью для журнала «Телескоп» рассказал о тонкостях тренерской роботы, соперничестве в его команде и семейных воскресных просмотрах этого проекта.
«У меня самая дружная, яркая и зажигательная команда, – говорит Сергей Бабкин. – Мысли на тему: «Я вот сделаю круче и тебя примну» у моих ребят исключены. Мы эту ситуацию обсудили, когда я формировал дуэты для вокальных батлов, и среди ребят пошли такие разговоры: «Мы только подружились, так классно общались, а теперь нам нужно будет соперничать». Я объяснил: «Вы дружите – отлично! Сделайте хорошую песню вместе, доставьте радость зрителям. Они же сразу почувствуют, что люди не соревнуются, а кайфуют и заряжают энергией остальных!»
Также певец рассказал, что для него является самым сложным в тренерской работе.
«Труднее всего найти единое решение, которое будет в равной степени удовлетворять обе стороны – и меня, и участника, – признался Сергей. – Когда мы находим точки соприкосновения – это класс! Иногда не получается – тогда мы продолжаем обсуждения».
Сергей также признался, что жена Снежана помогает ему не только в творческой карьере, но и в тренерской работе.
«Снежана – мой директор, мой друг, мой учитель, мой ангел, моя ведьма, – с улыбкой рассказывает Бабкин. – Я прошу у нее совета по поводу всего – одежды, рифмы, музыки… Она всегда со мной рядом. Никто не видит, но на самом деле с участниками проекта мы постоянно работаем с ней вместе. Жена – мой главный тренер».
Оказывается, вся семья Бабкина каждое воскресенье собирается у экранов на просмотр очередного эпизода «Голосу країни», а дети Артур и Веселина обожают Потапа.
«Дети постоянно следят за «Голосом країни», – говорит Бабкин. – Им нравятся все участники, они очень переживают, когда тренеры не выбирают кого-либо. Если мы вместе смотрим программу, Веська в эмоциях меня спрашивает: «Папа, ну почему ты не поворачиваешься? Поворачивайся, так же красиво поет!» Из тренеров им очень нравится Потап. Они – его маленькие фанатики».