Сергей Бабкин: «Мои дети – маленькие фанаты Потапа»

В канун начала нового этапа вокальных нокаутов на шоу «Голос країни 7» Сергей Бабкин в эксклюзивном интервью для журнала «Телескоп» рассказал о тонкостях тренерской роботы, соперничестве в его команде и семейных воскресных просмотрах этого проекта.

«У меня самая дружная, яркая и зажигательная команда, – говорит Сергей Бабкин. – Мысли на тему: «Я вот сделаю круче и тебя примну» у моих ребят исключены. Мы эту ситуацию обсудили, когда я формировал дуэты для вокальных батлов, и среди ребят пошли такие разговоры: «Мы только подружились, так классно общались, а теперь нам нужно будет соперничать». Я объяснил: «Вы дружите – отлично! Сделайте хорошую песню вместе, доставьте радость зрителям. Они же сразу почувствуют, что люди не соревнуются, а кайфуют и заряжают энергией остальных!»