Сергей Бабкин: «Как-то я упал возле дома на улице и проснулся от того, что с меня снимали часы»

Музыкант, солист группы 5'Nizza и актер Сергей Бабкин стал новым героем программы «Зе Интервьюер» с Анатолием Анатоличем. По такому поводу я решила собрать для вас самые интересные высказывания Бабкина.

О шоу «Голос країни»:

«Благодаря «Голосу країни» у меня появились взрослые поклонники. Это очень приятно».

«Я бы был не прочь продолжить «Голос». Не все я воплотил в жизнь, что мне хотелось бы, просто первый раз всегда происходит с опаской. А сейчас уже можно более спокойно и глубже нырнуть в проект».

О воссоединении 5'Nizza:

«Нас стали подталкивать друг к другу наши любимые вторые половинки».

«Меня начала давить жаба, что у нас есть что-то такое, чего нет у других: понимания, когда страшно разные люди, не принимающие часто сторону друг друга, делают в «Пятнице» то, что по отдельности никогда не смогли бы, и мы это не используем».

Об алкоголе:

«Я мог выйти на сцену выпившим. Тогда мне казалось, что это меня раскрепощало. Но это было не много – 150 граммов, не больше».

«Когда я бросил именно бухать… Это произошло с появлением Снежки (жена Сергея Бабкина. – Прим. ред.). Помню, я как-то упал возле дома на улице и проснулся от того, что с меня снимали часы, вытаскивали паспорт и телефон. После одного из таких случаев Снежа сказала, что ей не нравится, что я пью, и мне нужно сделать выбор: если ты хочешь, чтобы мы остались вместе, то ты должен прекратить это делать».

О мечтах:

«Мысли материальны. Я очень мечтал в детстве выходить на сцену и петь свои песни. Я сдирал верхнюю часть с пластинки, наклеивал альбомный лист, все вырезал и делал декорацию своего несуществующего альбома. Нарисовал себя с гитарой на плече, приклеил свою фотографию и поставил на полочку – все, у меня есть свой альбом».