Сеничкин поблагодарил Цыбульскую за совместную жизнь

«Янчик, дорогая моя Цыбуля, говорю тебе спасибо. И в это вкладываю много смыслов, к которым привела наша маленькая совместная на паркете жизнь длиной в три месяца, – написал телеведущий Руслан Сеничкин в своем Isntagram. – Иногда в машине, иногда на редких перекусах, просто в разговорах о жизни... Эта история была для меня странная, ведь [она] столь неожиданная. Каждый раз ты помогала мне воспринимать самого себя по-разному. От собственного неприятия до маленьких, но побед. Совместных побед! Я горжусь тем, что ты была со мной. Еще раз спасибо за терпение. За возможность перейти границу «не могу». За веру в ту «сардельку», с которой пришлось пройти небольшую, но содержательную дорогу. Знаю, это все не зря!»

По странному стечению обстоятельств, танцовщица Яна Цыбульская ушла из проекта всего через несколько дней после того, как она и еще один участник «Танців» Дмитрий Жук объявили о своей женитьбе.