Сеничкин Кунг-Фу и Проня Никитюк: на «Танцях з зірками» состоится неделя кинофильмов

В это воскресенье в 21:00 на телеканале «1+1» состоится четвертый прямой эфир танцевального шоу. Оставшиеся одиннадцать пар перевоплотятся в знакомых всем героев кино и покажут свои номера.

Для предстоящего эфира Иракли Макацария и Яна Заец готовят новый танец в образах героев из фильма «Грязные танцы».

Иракли Макацария и Яна Заец _

А Леся Никитюк на этот раз превратится в героиню легендарного фильма «За двумя зайцами» Проню Прокоповну.

Леся Никитюк и Максим Ежов _

Анита Луценко и Александр Прохоров вернут телезрителей в «космическое прошлое», выступив в образах героев из фильма «Пятый элемент».

Анита Луценко и Александр Прохоров _

Руслан Сеничкин со своей партнершей Яной Цибульской рискнут перевоплотиться в героев популярного детского мультфильма. В этот раз Руслан будет похож на знаменитую Панду Кунг-фу – любимого мультипликационного героя сына Екатерины Кухар, с которым судья сравнила телеведущего во время прошлого эфира.

Руслан Сеничкин _

Неожиданным амплуа планируют покорить зрителей боксер Денис Беринчик и танцовщица Екатерина Белявская. В четвертом эфире пара примерит на себя яркие образы Шрека и Фионы.

Денис Беринчик и Екатерина Белявская _

Кокетливая Michelle Andrade со своим партнером Женей Котом прислушаются к рекомендациям судей и продемонстрируют гремучий характер в сцене из зажигательного фильма «Бурлеск». Юная певица выступит в образе блондинки, чтобы быть максимально похожей на Кристину Агилеру.

Мишель Андраде _