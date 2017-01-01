Семья Рейнольдсов продолжает троллить друг друга

"Райан сделал рождественское печенье…, - написала Лайвли. - Ну, зато он очень красивый".

В комментариях подписчики предположили, что испеченному снеговику вскрыли яремную вену.

Естественно, сам Рейнольдс не мог пройти мимо и придумал оправдание. Актер написал, что всего лишь хотел быть первым человеком, который испечет рождественское печенье, используя только молоток.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс известны тем, что любят потроллить друг друга в интернете. В августе 2017 года актер Райан Рейнольдс в Twitter поздравил свою жену Блейк Лайвли с днем рождения, опубликовав совместное фото. При этом он обрезал снимок, оставив на нем только себя. Лайвли отомстила мужу за тот случай. Она поздравила Рейнольдса фотографией Райана Гослинга, но при этом лицо супруга обрезала.

Фото: Gettyimages