Семейная жизнь Ани Лорак дала трещину

Мужа скандальной украинской артистки Мурата Налчаджиоглу застукали в киевском караоке-клубе в компании светской львицы.
«Пока Ани Лорак выступает на всевозможных фестивалях, ее муж тоже срывает аплодисменты – в киевском караоке-клубе, – гласило описание к видео источника. – Нам стало известно, что муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу проводит вечера в объятиях молодой киевлянки. Бурное свидание попало в объектив нашего гражданского журналиста. Весь вечер турецкий бизнесмен не отрывал глаз и рук от своей спутницы: Мурат нежно обнимал девушку, гладил внутреннюю сторону ее бедра и что-то шептал ей на ухо. Караоке пара покинула также вместе далеко за полночь и изрядно навеселе».
Примечательно, что заведение является собственностью Налчаджиоглу, турка по национальности, где так любит проводить время любительница путешествий, ночных клубов, брендовых вещей и чужих мужей Яна Беляева.
«Как для турка он нормально еще продержался», – написала поклонница Лорак Дарья, намекая на любвеобильность турецких мужчин.
«Тікай з городу, тобі п**да», – посоветовали Мурату другие пользователи сети.
Как отреагировала Ани Лорак на видео, пока неизвестно, но в том, что ролик певица уже посмотрела, почему-то сомневаться не приходится.
Напомним, Ани Лорак и турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу поженились в 2009 году. Пара воспитывает дочь Софию. До знакомства с Муратом – с 1996-го по 2004 год – Ани Лорак жила в фактическом браке со своим продюсером Юрием Фалесой.
В последнее время у пары были трудности в отношениях. Так, в одном из интервью Лорак заявила, что ей стоило немалых усилий удержать мужа в семье.