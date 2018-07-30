ТЕЛЕКРИТИКА

Семейная жизнь Ани Лорак дала трещину

Дуся

Мужа скандальной украинской артистки Мурата Налчаджиоглу застукали в киевском караоке-клубе в компании светской львицы.


По информации российского таблоида Super, Мурат появился в одном из киевских караоке-клубов с эффектной брюнеткой, которой оказалась известная в узких кругах тусовщица Яна Беляева.

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«Пока Ани Лорак выступает на всевозможных фестивалях, ее муж тоже срывает аплодисменты – в киевском караоке-клубе, – гласило описание к видео источника. – Нам стало известно, что муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу проводит вечера в объятиях молодой киевлянки. Бурное свидание попало в объектив нашего гражданского журналиста. Весь вечер турецкий бизнесмен не отрывал глаз и рук от своей спутницы: Мурат нежно обнимал девушку, гладил внутреннюю сторону ее бедра и что-то шептал ей на ухо. Караоке пара покинула также вместе далеко за полночь и изрядно навеселе».

Примечательно, что заведение является собственностью Налчаджиоглу, турка по национальности, где так любит проводить время любительница путешествий, ночных клубов, брендовых вещей и чужих мужей Яна Беляева.

Яна Беляева

Фото: Instagram

«Как для турка он нормально еще продержался», – написала поклонница Лорак Дарья, намекая на любвеобильность турецких мужчин.

«Тікай з городу, тобі п**да», – посоветовали Мурату другие пользователи сети.

Как отреагировала Ани Лорак на видео, пока неизвестно, но в том, что ролик певица уже посмотрела, почему-то сомневаться не приходится.

Напомним, Ани Лорак и турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу поженились в 2009 году. Пара воспитывает дочь Софию. До знакомства с Муратом – с 1996-го по 2004 год – Ани Лорак жила в фактическом браке со своим продюсером Юрием Фалесой.

В последнее время у пары были трудности в отношениях. Так, в одном из интервью Лорак заявила, что ей стоило немалых усилий удержать мужа в семье.

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