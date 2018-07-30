Семейная жизнь Ани Лорак дала трещину

«Пока Ани Лорак выступает на всевозможных фестивалях, ее муж тоже срывает аплодисменты – в киевском караоке-клубе, – гласило описание к видео источника. – Нам стало известно, что муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу проводит вечера в объятиях молодой киевлянки. Бурное свидание попало в объектив нашего гражданского журналиста. Весь вечер турецкий бизнесмен не отрывал глаз и рук от своей спутницы: Мурат нежно обнимал девушку, гладил внутреннюю сторону ее бедра и что-то шептал ей на ухо. Караоке пара покинула также вместе далеко за полночь и изрядно навеселе».

Примечательно, что заведение является собственностью Налчаджиоглу, турка по национальности, где так любит проводить время любительница путешествий, ночных клубов, брендовых вещей и чужих мужей Яна Беляева.