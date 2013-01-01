Семь фильмов, которые стоит посмотреть в годовщину Майдана

Друзья, уже три года прошло после очень важного события в нашей жизни – Революции достоинства. Признаюсь, тяжело писать, поскольку было пролито немало крови, чтобы люди отстояли Майдан. Но на этом борьба не прекратилась.
Авторы: Александр Течинский, Алексей Солодунов и Дмитий Стойков.
«Этот фильм – не о революции, которая изменила Украину, – пишут создатели картины. – Не совсем о ней. Скорее, он показывает универсальный образец особого вида восстаний – тех, которые заканчиваются кровопролитием».
Авторы: Евгений Афиниевский, Ден Толмор.
В основу фильма легли съемки 28 операторов, которые зафиксировали на камеру 93 дня революционной зимы 2013-2014 годов. Также хронику с места событий дополнили интервью с участниками протестов.
В ленте последовательно освещены начало гражданского движения, которое постепенно превращается в революцию.
Автор: Сергей Лозница.
Эта лента – одна из первых о Майдане. Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале 21 мая 2014 года.
Почти весь фильм снят статичной камерой со штатива, поэму в какой-то мере этот прием напоминает съемку с камер наблюдения. Также в картине отсутствует, так сказать, повествование: все, что происходит на экране, зритель узнает по титрам между частями ленты.
Авторы: «1+1» і «Вавилон'13».
«Зима, що нас змінила» – это цикл из семи документальных фильмов.
Первая серия называется «Небесная сотня», в которой рассказано о тех, кто погиб в дни противостояния на Майдане.
«Это история о тех, кто погиб за свободу и за собственное государство, – объясняют авторы ленты. – До сих пор неизвестно, сколько людей на самом деле входит в Небесную сотню... Это не только те, кого убили в центре украинской столицы в конце февраля. Это также и все те, кто выступил против режима в разных уголках страны, а затем пропал без вести или был замучен с самого начала Евромайдана».
Другие серии рассказывают о боях на Грушевского, Автомайдан, резиденцию Януковича в Межигорье, Самооборону и пожар в Доме профсоюзов.
Авторы: «Вавилон'13».
«Сильнее, чем оружие» – это наша с вами история, которая обжигает сердца« » – пишут авторы фильма. – Вспоминая события и людей, которые со времен Евромайдана и до войны на востоке нашей страны строят новую Украину. Он предоставит зрителю возможность заново почувствовать подъем и отчаяние как Майдана, так и войны на востоке Украины».
Авторы: Роман Бондарчук, Владимир Тихий, Екатерина Горностай, Андрей Литвиненко и другие.
Этот фильм – сборник короткометражек от молодых украинских режиссеров, представленный вскоре после Майдана на фестивале Docudays UA.
«Для меня «Евромайдан» дорог тем, что там присутствует разная энергия разных режиссеров, – говорит соавтор фильма Роман Бондарчук. – Этим он созвучен революции, где энергия разных людей, объединившись, добилась победы».
Лента повествует как о повседневной жизни на Майдане, так и о горячих моментах сопротивления.
Авторы: Марк Джонатан Гаррис, Олесь Санин.
«Переломний момент: Війна за демократію в Україні» – взгляд на войну и революцию в Украине глазами простых участников этих событий. Среди главных героев – детский театральный режиссер Андрей Шараскин (Богема), врач Всеволод Стеблюк и раввин Натан Хазин. Они оставили свою обычную жизнь ради своей страны.
В 98 минутах историю украинской борьбы за собственное государство рассказывают профессора Энн Эплбаум и Тимоти Снайдер, бывший президент Леонид Кравчук и экс-премьер Арсений Яценюк. Самые острые моменты революции и войны показывают глазами военных, медиков, журналистов и волонтеров.
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