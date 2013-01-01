Семь фильмов, которые стоит посмотреть в годовщину Майдана

Авторы: «1+1» і «Вавилон'13».

«Зима, що нас змінила» – это цикл из семи документальных фильмов.

Первая серия называется «Небесная сотня», в которой рассказано о тех, кто погиб в дни противостояния на Майдане.

«Это история о тех, кто погиб за свободу и за собственное государство, – объясняют авторы ленты. – До сих пор неизвестно, сколько людей на самом деле входит в Небесную сотню... Это не только те, кого убили в центре украинской столицы в конце февраля. Это также и все те, кто выступил против режима в разных уголках страны, а затем пропал без вести или был замучен с самого начала Евромайдана».

Другие серии рассказывают о боях на Грушевского, Автомайдан, резиденцию Януковича в Межигорье, Самооборону и пожар в Доме профсоюзов.