ТЕЛЕКРИТИКА

Семь фильмов, которые стоит посмотреть в годовщину Майдана

Дуся

Друзья, уже три года прошло после очень важного события в нашей жизни – Революции достоинства. Признаюсь, тяжело писать, поскольку было пролито немало крови, чтобы люди отстояли Майдан. Но на этом борьба не прекратилась.


Не буду многословной. Предлагаю вам подборку фильмов, которые напомнят, как это было, почтут память погибших и, возможно, даже помогут переосмыслить события, которые не оставили равнодушным ни одного украинца.
1

«Все палає»

Авторы: Александр Течинский, Алексей Солодунов и Дмитий Стойков.

«Этот фильм – не о революции, которая изменила Украину, – пишут создатели картины. – Не совсем о ней. Скорее, он показывает универсальный образец особого вида восстаний – тех, которые заканчиваются кровопролитием».

2

«Зима у вогні: Боротьба України за свободу»

Авторы: Евгений Афиниевский, Ден Толмор.

В основу фильма легли съемки 28 операторов, которые зафиксировали на камеру 93 дня революционной зимы 2013-2014 годов. Также хронику с места событий дополнили интервью с участниками протестов.

В ленте последовательно освещены начало гражданского движения, которое постепенно превращается в революцию.

3

«Майдан»

Автор: Сергей Лозница.

Эта лента – одна из первых о Майдане. Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале 21 мая 2014 года.

Почти весь фильм снят статичной камерой со штатива, поэму в какой-то мере этот прием напоминает съемку с камер наблюдения. Также в картине отсутствует, так сказать, повествование: все, что происходит на экране, зритель узнает по титрам между частями ленты.

4

«Зима, що нас змінила»

Авторы: «1+1» і «Вавилон'13».

«Зима, що нас змінила» – это цикл из семи документальных фильмов.

Первая серия называется «Небесная сотня», в которой рассказано о тех, кто погиб в дни противостояния на Майдане.

«Это история о тех, кто погиб за свободу и за собственное государство, – объясняют авторы ленты. – До сих пор неизвестно, сколько людей на самом деле входит в Небесную сотню... Это не только те, кого убили в центре украинской столицы в конце февраля. Это также и все те, кто выступил против режима в разных уголках страны, а затем пропал без вести или был замучен с самого начала Евромайдана».

Другие серии рассказывают о боях на Грушевского, Автомайдан, резиденцию Януковича в Межигорье, Самооборону и пожар в Доме профсоюзов.

5

«Сильніше, ніж зброя»

Авторы: «Вавилон'13».

«Сильнее, чем оружие» – это наша с вами история, которая обжигает сердца« » – пишут авторы фильма. – Вспоминая события и людей, которые со времен Евромайдана и до войны на востоке нашей страны строят новую Украину. Он предоставит зрителю возможность заново почувствовать подъем и отчаяние как Майдана, так и войны на востоке Украины».

6

«Євромайдан. Чорновий монтаж»

Авторы: Роман Бондарчук, Владимир Тихий, Екатерина Горностай, Андрей Литвиненко и другие.

Этот фильм – сборник короткометражек от молодых украинских режиссеров, представленный вскоре после Майдана на фестивале Docudays UA.

«Для меня «Евромайдан» дорог тем, что там присутствует разная энергия разных режиссеров, – говорит соавтор фильма Роман Бондарчук. – Этим он созвучен революции, где энергия разных людей, объединившись, добилась победы».  

Лента повествует как о повседневной жизни на Майдане, так и о горячих моментах сопротивления.

7

«Переломний момент: Війна за демократію в Україні»

Авторы: Марк Джонатан Гаррис, Олесь Санин.

«Переломний момент: Війна за демократію в Україні» – взгляд на войну и революцию в Украине глазами простых участников этих событий. Среди главных героев – детский театральный режиссер Андрей Шараскин (Богема), врач Всеволод Стеблюк и раввин Натан Хазин. Они оставили свою обычную жизнь ради своей страны.

В 98 минутах историю украинской борьбы за собственное государство рассказывают профессора Энн Эплбаум и Тимоти Снайдер, бывший президент Леонид Кравчук и экс-премьер Арсений Яценюк. Самые острые моменты революции и войны показывают глазами военных, медиков, журналистов и волонтеров.

Пишаймося!

Заглавное фото: youtube.com