Сексуальная Памела Андерсон снялась в эротической рекламе нижнего белья

Американская актриса и секс-символ Памела Андерсон накануне Дня всех влюбленных снялась в новом эротическом видео.

Так, 49-летняя Андерсон стала послом английской марки нижнего белья Coco de Mer. В коротком ролике актриса оказывается дома одна. Она полностью раздевается, после чего наряжается в изысканное кружевное нижнее белье лимонного цвета. Затем звезда берет вибратор и отправляется в кровать. В конце видео Памела посылает к черту День святого Валентина.

Этим роликом, как сообщает tsn.ua, директор марки Люси Литвак предложила женщинам иначе взглянуть на День всех влюбленных:

«Время прощаться со стереотипами! Нужно позволить каждой женщине праздновать День святого Валентина по-своему, не заботясь о том, есть ли у нее партнер».