Считаем цыплят: кто у кого родился в 2016 году

Так что, как бы там ни было, год оказался плодотворным. И хотя осень уже прошла, предлагаю вам «посчитать цыплят»и вспомнить, кто порадовал нас беби-новостями в нынешнем году.

Зарубежные звезды были ужасно плодотворны в этом вопросе: в начале года Энн Хэтэуэй родила сынишку, весной мы узнали, что папой стал Эдди Мерфи (причем в девятый раз!), буквально через месяц после этого пришла радостная новость с другой стороны – папой стал российский актер Константин Хабенский, а потом к лиге счастливых молодых отцов присоединился и Отар Кушанашвили (у него в этом году родился восьмой ребенок). Дальше посыпалось, как из рога изобилия: дочки родились у Сергея Безрукова и у Лив Тайлер. Потом мы все радовались за звезду «Игры престолов» Кэрис ван Хаутен, родившую сына. Потом мы долго и мучительно ждали, когда же родит Ксения Собчак. Дождались! А чуть позже узнали, что к компании молодых мамочек присоединилась судья российского шоу «Голос» певица Пелагея.

И буквально на днях родила певица Пинк. Вы посмотрите, какой урожай! И это я еще об украинском беби-буме не рассказала...

Ну, поехали!