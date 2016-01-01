Считаем цыплят: кто у кого родился в 2016 году

Хочу сказать вам, что, не смотря ни на что, уходящий 2016 год был прекрасен. Мы с Мусей вот попытались подсчитать, сколько радостных новостей о рождении детей в семьях медийщиков написали в этом году, так очень быстро сбились со счета.
Так что, как бы там ни было, год оказался плодотворным. И хотя осень уже прошла, предлагаю вам «посчитать цыплят»и вспомнить, кто порадовал нас беби-новостями в нынешнем году.
Зарубежные звезды были ужасно плодотворны в этом вопросе: в начале года Энн Хэтэуэй родила сынишку, весной мы узнали, что папой стал Эдди Мерфи (причем в девятый раз!), буквально через месяц после этого пришла радостная новость с другой стороны – папой стал российский актер Константин Хабенский, а потом к лиге счастливых молодых отцов присоединился и Отар Кушанашвили (у него в этом году родился восьмой ребенок). Дальше посыпалось, как из рога изобилия: дочки родились у Сергея Безрукова и у Лив Тайлер. Потом мы все радовались за звезду «Игры престолов» Кэрис ван Хаутен, родившую сына. Потом мы долго и мучительно ждали, когда же родит Ксения Собчак. Дождались! А чуть позже узнали, что к компании молодых мамочек присоединилась судья российского шоу «Голос» певица Пелагея.
И буквально на днях родила певица Пинк. Вы посмотрите, какой урожай! И это я еще об украинском беби-буме не рассказала...
Ну, поехали!
Пополнение команды «Мира наизнанку»
Весной, 12 апреля, моя любимая программа «Мир наизнанку» стала еще прекраснее – редактор проекта и жена бессменного оператора шоу Александра Дмитриева Ирина родила девочку. И теперь мы с Мусей ждем, когда же Алиса Александровна уже начнет колесить с папой и Дмитрием Комаровым по свету. В монтаже программы, например, она уже активно участвует, мы видели.
Инспектор-мама
Рождения этого ребенка мы ждали особенно волнительно: на протяжении нескольких месяцев внимательно следили за ростом животика Ольги Фреймут и все гадали, какой же срок... И вот 8 мая, в День матери, телеведущая-инспектор родила мальчика. А потом уже призналась, что его отец – генеральный директор «Нового канала» Владимир Локотко.
Детское «Алиби»
В середине мая мы узнали о том, что экс-солистка группы «Алиби» Ангелина Завальская подарила мужу второго ребенка – родила девочку.
«Счастье» Ларькиной
Под конец мая до нас дошла еще одна радостная новость: Марина Ларькина – вдова трагически погибшего музыканта и волонтера Сергея Ларькина, известного как рэпер Ларсон, – родила сына.
«Зважений та щасливий» ребенок
До недавнего времени бессменный тренер шоу «Зважені та щасливі» Анита Луценко тоже порадовала нас в этом году – 7 июня родила девочку. Что самое прелестное, всего через несколько месяцев Анита уже вернулась в прежнюю форму и с удовольствием демонстрировала фигуру в купальнике. Мы с Мусей просто не устаем восторгаться!
Вера Доманского
Все тот же июнь подарил малыша и телеведущему Андрею Доманскому. Его супруга Марина родила девочку Веру. Кстати, для 41-летнего Доманского это уже пятый ребенок. У него есть сын Василий и три дочери – Лада, Василина и Кира. Также ведущий воспитывает Артема, сына Марины от первого брака.
Двойня на «Квартале»
Елена Кравец просто чемпион года. В середине августа она родила королевскую двойню – мальчика и девочку. А до этого, будучи беременной, успела и все дела на студии «Квартал 95» порешать, и собственную линию одежды для беременных запустить.
Двойня вне «Фокуса»
«Хозяйский» ребенок
«Факты» и младенец
Герой Галина
И опять же для птиц, приносящих детей, как и для капусты, в которой «находят» малышей, не существует «не сезона». Так что в декабре мамой стала и звезда сериала «Слуга народа» Галина Безрук. Самостоятельно и без травм она родила вполне себе большую девочку, за что муж Галины Артем Алексеев тут же назвал жену героем.
Певчая двойня
Буквально пару дней назад на свет появилась еще одна прекрасная двойня: певица Екатерина Бужинская похвасталась своим «королевским» уловом – родила мальчика и девочку. Родители несказанно счастливы.