Щедрость Клуни: актер раздал друзьям по миллиону долларов

Рэнди Гербер – муж Синди Кроуфорд – поделился новой историей о своем близком друге Джордже Клуни. Актер в 2013 году собрал 14 друзей и подарил каждому по миллиону долларов. Об этом Рэнди сообщил в интервью на шоу Headliners телеканала MSNBC.

По словам Гербера, Клуни настоял на том, чтобы вся группа близких людей пришла к нему на ужин 27 сентября 2013 года. Приехав, друзья обнаружили на своих местах за столом чемоданы, в каждом из которых было по миллиону долларов наличными в 20-долларовых банкнотах.

Актер пояснил, что хотел бы отплатить своим друзьям за то добро, которое они сделали для него в жизни. По словам Клуни, который и сам когда-то пережил нелегкие времена, ему не хотелось бы, чтобы близкие ему люди заботились о будущем своих детей или о выплатах по закладным. При этом он даже оплатил налоги – и каждый получил ровно миллион долларов.

Рэнди Гербер потратил полученные деньги на благотворительность. При этом среди присутствующих за столом были не только богатые люди. Один из друзей Клуни в тот момент работал в баре в аэропорту и еле сводил концы с концами.

Однако Джордж заботится не только о своих друзьях, он также крайне внимателен и с посторонними людьми. Во время перелета из Лос-Анджелеса в Лондон со своей женой 39-летней Амаль Аламуддин и шестимесячными близнецами 56-летний актер раздал всем пассажирам на борту самолета шумопоглощающие наушники. Известно также, что к ним прилагалась записка, в которой супруги заранее просили прощения у всех пассажиров в случае, если их малыши начнут плакать во время полета.