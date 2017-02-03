СБУ запретила актеру Садальскому въезд в Украину

Российского актера Станислава Садальского не пустили в Украину, о чем он сообщил в своем Instagram.
«Не пускают в Украину, ну и... Не оборачивайся назад, ты уже не идешь этой дорогой! Жаль, но это их выбор, улетаю на заработки в цивилизованную страну», – сказано в сообщении.
А на своей странице в Twitter он написал: «В страну, где идет борьба со своим народом, меня, украинца по матери, не пускают».
В страну где идет борьба со своим народом меня украинца по матери не пускают((( https://t.co/QytsxnwdxZ— Стас Садальский (@StasSadalskij) 3 февраля 2017 г.
Но на этом сетования актера не закончились. Кроме того, артист опубликовал копию обращения в Управление СБУ в Одесской области в своем «ЖЖ», в котором украинская общественная организация «Совет общественной безопасности» просит «принять оперативные меры по недопущению» Садальского в страну – на выступление 5 марта в Одесском академическом русском драматическом театре, – а также с требованием запретить актеру въезд в Украину.
Россиянину вменяется в вину неоднократное проявление антиукраинских настроений в течение последних трех лет. Ссылки идут, в частности, на тексты Садальского в «ЖЖ». Кроме того, активисты напомнили о гастролях актера в оккупированном Крыму летом прошлого года.
Фото: periscope-streams.com