СБУ запретила актеру Садальскому въезд в Украину

«Не пускают в Украину, ну и... Не оборачивайся назад, ты уже не идешь этой дорогой! Жаль, но это их выбор, улетаю на заработки в цивилизованную страну», – сказано в сообщении.

А на своей странице в Twitter он написал: «В страну, где идет борьба со своим народом, меня, украинца по матери, не пускают».