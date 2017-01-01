СБУ изучит вопрос приезда участницы Евровидения-2017 от России

Служба безопасности Украины обещает принять взвешенное решение относительно российской представительницы на конкурс Евровидение-2017 Юлии Самойловой, который пройдет в Киеве в мае этого года. Такой интерес возник из-за гастролей певицы в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская на своей страничке в Facebook.