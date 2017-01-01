ТЕЛЕКРИТИКА

СБУ изучит вопрос приезда участницы Евровидения-2017 от России

Дуся

Служба безопасности Украины обещает принять взвешенное решение относительно российской представительницы на конкурс Евровидение-2017 Юлии Самойловой, который пройдет в Киеве в мае этого года. Такой интерес возник из-за гастролей певицы в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская на своей страничке в Facebook.

«В ответ на многочисленные запросы журналистов по поводу Юлии Самойловой хочу подчеркнуть: СБУ изучит вопрос и примет взвешенное решение относительно ее въезда на территорию Украины», – говорится в ее сообщении.

Фото: vesti-ukr.com



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