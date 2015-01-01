СБУ готовится запретить Юлии Самойловой въезд в Украину

Служба безопасности Украины подготовила документ о запрете въезда в нашу страну российской участницы Евровидения-2017 Юлии Самойловой. По словам главы СБУ Василия Грицака, «на этот момент решение о запрете ее въезда не принято, но открою тайну – соответствующий документ уже подготовлен».

В 2015 году Самойлова выступала с концертом в оккупированном Крыму, поэтому СБУ и обратила на нее внимание. Глава спецслужбы объяснил свою позицию: «Закон должен быть один для всех». И также добавил: «Она не просто посещала Крым, она еще и оставила следы в социальных сетях, где высказывается по поводу Украины, власти и евроатлантической интеграции. Моя позиция четкая: я считаю, что она не должна приезжать в Украину».

В общем, ждем дальнейшего развития событий. Напомним, что Евровидение пройдет в Киеве в мае этого года.