Саша Барон Коэн поиздевался над любителями стрельбы

Затем Коэн поставил Робертса на колени, надел на себя искусственный пенис и взял в руки меч, изображая террориста. Он заявил, что его "жертве" необходимо будет быстро идентифицировать цель и атаковать область паха, пока ему не отрубят голову. Робертс послушался и моментально укусил секс-игрушку.

"Молодые стрелки Америки" - это группа сторонников легализации стрелкового оружия, которая помогает организовывать спортивные мероприятия по стрельбе и освещение в СМИ участия молодежи в стрелковых видах спорта.

В начале июля британский комик Саша Барон Коэн, известный по роли Бората в одноименном фильме, запустил псевдодокументальное шоу Who is America? на телеканале Showtime. Для сериала Коэн придумал четырех вымышленных героев: бывшего полковника Моссада и специалиста по борьбе с терроризмом Эррана Морада, ультраправого журналиста Билли Уэйна Раддика, либерального активиста и лектора Нира Кейна-НʼДигиоцелло и художника Рика Шермана, который 20 лет отсидел в тюрьме.

В каждой серии несколько эпизодов. Комик появляется в одном из четырех образов, берет интервью у американских политиков, задавая им провокационные вопросы и заставляя делать нелепые вещи.

Критики неоднозначно отозвались о проекте Коэна, а политику из штата Джорджия даже пришлось подать в отставку после участия в шоу.