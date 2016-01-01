Сара Мишель Геллар случайно «похоронила» другого певца вместо Джорджа Майкла

Многие звезды чрезвычайно болезненно перенесли новость о смерти певца Джорджа Майкла и, конечно, поспешили выразить свои переживания в соцсетях. И вот у актрисы Сары Мишель Геллар, как сообщает Ivona, в связи с этим произошла очень неприятная ситуация.

Всем известная «победительница вампиров» перепутала живого и здорового Боя Джорджа с умершим Джорджем Майклом, пожелав первому покоиться с миром.