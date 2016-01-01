Сара Мишель Геллар случайно «похоронила» другого певца вместо Джорджа Майкла

Многие звезды чрезвычайно болезненно перенесли новость о смерти певца Джорджа Майкла и, конечно, поспешили выразить свои переживания в соцсетях. И вот у актрисы Сары Мишель Геллар, как сообщает Ivona, в связи с этим произошла очень неприятная ситуация.
Всем известная «победительница вампиров» перепутала живого и здорового Боя Джорджа с умершим Джорджем Майклом, пожелав первому покоиться с миром.
«Ты и правда хочешь сделать мне больно? Похоже, это так, 2016-й – #ripboygeorge. Я действительно была одной из твоих самых преданных поклонниц», – написала Геллар.
Спустя некоторое время Сара осознала свою ошибку, которую объяснила тем, что не расслышала имя покойного.
«К вашему сведению, я, разумеется, могу отличить Боя Джорджа от Джорджа Майкла. Просто не расслышала. Мои намерения были самыми лучшими. Вот почему я обычно не комментирую новости, но эта была слишком уж грустной для Рождества. Урок выучен», – объяснила актриса.