Samsung снова проехалась по недостаткам смартфонов Apple

Samsung продолжает устраивать самый настоящий буллинг Apple в сети, причем, следует отметить, делает это весьма забавно.

В первом ролике парень спрашивает у продавца техники Apple, может ли он в iPhone использовать обычные наушники с 3,5-миллиметровым входом, на что ему отвечают: нужен переходник. Затем покупатель узнает, может ли он заряжать смартфон Apple и одновременно подключить наушники, но для этой цели продавец советует ему приобрести двойной адаптер.