Samsung снова проехалась по недостаткам смартфонов Apple

Южнокорейская компания выпустила очередные рекламные ролики, в которых указывает на недостатки продукции конкурента.
Samsung продолжает устраивать самый настоящий буллинг Apple в сети, причем, следует отметить, делает это весьма забавно.
В первом ролике парень спрашивает у продавца техники Apple, может ли он в iPhone использовать обычные наушники с 3,5-миллиметровым входом, на что ему отвечают: нужен переходник. Затем покупатель узнает, может ли он заряжать смартфон Apple и одновременно подключить наушники, но для этой цели продавец советует ему приобрести двойной адаптер.
Второй ролик высмеивает отсутствие быстрой зарядки в комплекте с новым iPhone X и отмечает, что Galaxy S9 продается вместе с ней.
В третьем видео говорится, что камера на Galaxy S9 получила более высокую оценку в рейтинге DxOMark, на что консультант советует доверять сердцу, а не цифрам.
Немного ранее компания Samsung выпустила рекламный ролик, где сравнивается скорость iPhone X и Samsung Galaxy S9 и высмеиваются сотрудники магазинов Apple, которые не могут четко отвечать на вопросы покупателей об особенностях техники.