Samsung продолжает сыпать соль на раны Apple

На этот раз после выхода Galaxy Note 9 на американском канале Samsung в YouTube появились два новых видео.

Первый ролик называется Power, по сюжету которого сотрудник Apple Store беседует с клиентом о том, что на самом деле значит «мощность» для телефона. Продавец Apple говорит: настоящая мощь iPhone в том, что его можно разблокировать с помощью технологии распознавания лиц Face ID. На это клиент отвечает, что новинка Samsung тоже умеет распознавать лица. Тогда консультант напомнил о другом нововведении: в iOS 12 пользователь может общаться по FaceTime сразу с 32 друзьями.