Samsung продолжает сыпать соль на раны Apple

Южнокорейская компания продолжает выпускать видеоролики, в которых указывает на недостатки продукции конкурента.
На этот раз после выхода Galaxy Note 9 на американском канале Samsung в YouTube появились два новых видео.
Первый ролик называется Power, по сюжету которого сотрудник Apple Store беседует с клиентом о том, что на самом деле значит «мощность» для телефона. Продавец Apple говорит: настоящая мощь iPhone в том, что его можно разблокировать с помощью технологии распознавания лиц Face ID. На это клиент отвечает, что новинка Samsung тоже умеет распознавать лица. Тогда консультант напомнил о другом нововведении: в iOS 12 пользователь может общаться по FaceTime сразу с 32 друзьями.
«Почему мне вообще это может когда-либо понадобиться?» – лишь удивляется клиент.
Во втором ролике под названием Pen клиент Apple Store интересуется, чем отличается стилус Apple от пера Galaxy Note 9. Продавец говорит, что первый можно использовать только с планшетом iPad, а для смартфонов он не подходит.
«Окей, а что мне использовать для телефона?» – спрашивает клиент. «Ваш палец!» – отвечает консультант Apple.
Первые ролики, высмеивающие Apple, появились на официальном канале Samsung в YouTube еще в середине июля. В них сравнивались скорость iPhone X и Samsung Galaxy S9, рейтинги смартфонов, а также делали акцент на отсутствии быстрой зарядки в комплекте к новым iPhone и стандартного разъема для подключения аудионаушников.