ТЕЛЕКРИТИКА

Самовлюбленная англичанка в эфире утреннего шоу пожаловалась на чрезмерную красоту

Дуся
Жительница Лондона и мать четверых детей 44-летняя Доун Казинс пришла в эфир утреннего шоу The Morning с необычной проблемой. Женщина пожаловалась ведущим, что не может встретить достойного мужчину, потому что, как она выразилась, «слишком красива». Доун посетовала, что ее осаждают как состоявшиеся мужчины, так и школьные друзья ее детей, но спутника жизни ей встретить так и не удалось.

На вопрос ведущих, в чем причина того, что она не может найти спутника, Доун ответила:

«Прежде всего, само собой, я очень привлекательная женщина. Во-вторых, я выгляжу очень молодо. В-третьих, со мной не соскучишься».

В течение всего выпуска ведущие едва сдерживали смех, пока женщина рассказывала о своих поклонниках.

Доун Казинс

Также телеведущий предположил, что причина безуспешных попыток найти возлюбленного может крыться в том, что чрезмерная уверенность женщины отпугивает потенциальных кавалеров. На это Доун ответила, что она предала бы себя, если бы сбросила обороты.

«Я очень привлекательна, выгляжу младше своих лет, – говорит Казинс. – Все хотят меня, потому что я горяча. Каждая частичка меня должна ощущать себя принцессой каждый день. В противном случае я лучше останусь одна и заведу кота».

Зрители не смогли разделить жизненную позицию гостьи шоу и написали в комментариях, что женщина живет в иллюзиях и такое поведение только отталкивает мужчин.

Из-за множества негативных отзывов администраторам YouTube-канала This Morning пришлось закрыть комментарии.

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