Самовлюбленная англичанка в эфире утреннего шоу пожаловалась на чрезмерную красоту

На вопрос ведущих, в чем причина того, что она не может найти спутника, Доун ответила:

«Прежде всего, само собой, я очень привлекательная женщина. Во-вторых, я выгляжу очень молодо. В-третьих, со мной не соскучишься».

В течение всего выпуска ведущие едва сдерживали смех, пока женщина рассказывала о своих поклонниках.