Самовлюбленная англичанка в эфире утреннего шоу пожаловалась на чрезмерную красоту

На вопрос ведущих, в чем причина того, что она не может найти спутника, Доун ответила:
«Прежде всего, само собой, я очень привлекательная женщина. Во-вторых, я выгляжу очень молодо. В-третьих, со мной не соскучишься».
В течение всего выпуска ведущие едва сдерживали смех, пока женщина рассказывала о своих поклонниках.
Также телеведущий предположил, что причина безуспешных попыток найти возлюбленного может крыться в том, что чрезмерная уверенность женщины отпугивает потенциальных кавалеров. На это Доун ответила, что она предала бы себя, если бы сбросила обороты.
«Я очень привлекательна, выгляжу младше своих лет, – говорит Казинс. – Все хотят меня, потому что я горяча. Каждая частичка меня должна ощущать себя принцессой каждый день. В противном случае я лучше останусь одна и заведу кота».
Зрители не смогли разделить жизненную позицию гостьи шоу и написали в комментариях, что женщина живет в иллюзиях и такое поведение только отталкивает мужчин.
Из-за множества негативных отзывов администраторам YouTube-канала This Morning пришлось закрыть комментарии.