Самоуверенный итальянец, застенчивый португалец и самые юные участники Евровидения-2017

В принципе, с тройкой лидеров мы почти солидарны, а вот с тем , что дальше по списку - не совсем. Вы же уже видели видео-выступления претендентов на победу? Если нет, то быстренько наверстывайте.

Мы с Мусей этот список уже видели и даже публиковали для вас вкратце потенциальных победителей. Но мы решили более детально подойти к этому вопросу, ведь для нас с Мусей, многие претенденты в списке стали удивительным выбором букмекеров. Смотрите сами!

Первое место предрекают представителю Италии Францеско Габбани.

Тут вопросов нет. Сплошная харизма, а не мужчина! Мы с Мусей дослушали песню до самой последней ноты. Как, я думаю, и остальные 4 с половиной миллиона зрителей, которые посмотрели его выступление на youtube. Кстати, хоть песня Францеско и ироничная, но в ней есть пару идей для того, чтобы задуматься о сегодняшнем мире. Также певец поет о том, что несмотря на нашу интеллектуальность, в реальности мы все приматы в одежде. Золотые слова, Францеско, золотые слова!

Второе место по прогнозам букмекеров может занять представительница Бельгии - Blanche.

Певице Blanche, настоящее имя которой Элли Дельво всего 17. Только на мой взгляд, выглядит она минимум на 25, но это такое дело. Самое интересное — это песня, которую Элли исполнит на конкурсе. Я все ждала взрывных припевов или мощного финала, как это обычно бывает в композициях , написанных для Евровидения. Но, похоже, у девушки свои взгляды на формат. И что-то особенное в этом всем определенно есть. Ой, чуют мои уши, в этом году будет особенный конкурс!

Вполне может быть, что третьим станет исполнитель из Швеции Робин Бенгтссон.

Швеция вообще отправила такого участника, чтобы в мае при его выходе на сцену, вся женская половина зала визжала, а потом быстренько отправляла смс-сообщения на голосовании . Робин Бенгтссон умеет зажигать публику, да и песня для этого подходящая.

Четвертое место по версии букмекеров предназначается для Сальвадора Собрала из Португалии.

Сальвадор Собрал нас с Мусей очень повеселил. Просматривая его выступление, мы сначала подумали, что парень шутит. Что сейчас он перестанет переминаться с ноги на ногу, трогать свои пальцы, подходить к микрофону и отходить от него, но нет. Мы так поняли, у Сальвадора такая необычная застенчивая манера исполнения. Кстати, песню парню написала его сестра. А на португальском она, а не на английском , потому что ребятам очень хотелось передать всю красоту языка их страны. И для них важна не столько победа, сколько возможность показать какое творчество создают в Португалии. Может, это творчество действительно заслуживает четвертого места!

В середине списка, то есть на пятом месте оказалась представительница России Юлия Самойлова.

Юлия всвоей песне рассказывает зрителю отом, как она не прекращает мечтать. Мечтать об ощущении силы. И помнить, что даже после самой темной ночи горит яркое пламя. И если есть свет — нужно продолжать мечтать, если есть сердце — нужно продолжать верить. Кстати, на youtube зрители из европейских стран активно «ставят» Самойловой 12 баллов. Посмотрим, так ли феерично все будет на самом конкурсе.

Шестое место пророчат представительнице Сербии Тийане Богицевич.

Еще пару лет назад Тийана выступала на Евровидении в качестве бэк-вокалистки, а в этом году она лично представляет Сербию. Да еще и по версии букмекеров, с шансом войти в десятку!

Седьмое место может занять певец Исайя из Австралии.

Исайя, так же юн, как и представительница Бельгии Blanche. У себя на родине парень уже очень знаменит. Исайя стал победителем Х-фактора в 2016-м. Да что там на родине знаменит! Певец уже выпустил хит, который стал платиновым. Правда, признаюсь, я когда начала смотреть видеоклип на песню, не сразу поняла мальчик на экране или девочка. А то у Исайи такие волосы и так подкрашены губы с бровями, что мы с Мусей не выглядим так женственно, как он!

Восьмой на Евровидении может стать Арцвик Арутюнян из Армении. К сожалению и к нашему удивлению, композиция, с которой Арцвик выступит на конкурсе будет представлена для всеобщего просмотра только 18 марта.

Предпоследнее место в десятке, то есть девятое место, могут получить представители Румынии Илинка и Алекс Флореа.

Эти веселые ребята оба участвовали в румынском Голосе и Х-факторе. Я считаю, Ирландия могла бы завидовать такой солистке. Она нам с Мусей напомнила прекрасного лепрекона. Только высокого и стройного. То ли из-за платья, то ли из-за пояса, то ли из-за голоса. Но то, что Илинка и Алекс запомнятся всем зрителям - это наверняка!

И закрывает десятку Азербайджан и представители страны группа Dihaj .

Солистка коллектива ’Dihaj’ Диана Гаджиева создала его в 2014-м. Музыкальные критики назвали направление группы «эксперементальным дум-попом». Интересно, как зайдет зрителям такая музыка на конкурсе. Нам с Мусей нравится.