Самого высокооплачиваемого видеоблогера обвинили в расизме

На это обратил внимание один из основателей студии Campo Santo (выпустила игру Firewatch), который заявил о том, что компания подаст на PewDiePie жалобу за нарушение авторских прав. Более того, он призвал другие студии поступить таким же образом.

После заявлений разработчика ролик PewDiePie по игре Firewatch оказался заблокирован.

Ранее компания Disney разорвала контракт с Чельбергом из-за антисемитских шуток.