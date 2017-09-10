ТЕЛЕКРИТИКА

Самого высокооплачиваемого видеоблогера обвинили в расизме

Дуся

Популярного блогера Феликса Чельберга, известного под псевдонимом PewDiePie, обвинили в расизме из-за слова «нигер», которое он произнес во время стрима по видеоигре PlayerUnknown's Battlegrounds.

На это обратил внимание один из основателей студии Campo Santo (выпустила игру Firewatch), который заявил о том, что компания подаст на PewDiePie жалобу за нарушение авторских прав. Более того, он призвал другие студии поступить таким же образом.

После заявлений разработчика ролик PewDiePie по игре Firewatch оказался заблокирован.

Ранее компания Disney разорвала контракт с Чельбергом из-за антисемитских шуток.

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