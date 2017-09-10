Самого высокооплачиваемого видеоблогера обвинили в расизме

Популярного блогера Феликса Чельберга, известного под псевдонимом PewDiePie, обвинили в расизме из-за слова «нигер», которое он произнес во время стрима по видеоигре PlayerUnknown's Battlegrounds.
PewDiePie, the biggest YouTuber, on his livestream: 'What a fucking n-word'. pic.twitter.com/mISevBEn4T— THE POP HUB (@ThePopHub) September 10, 2017
На это обратил внимание один из основателей студии Campo Santo (выпустила игру Firewatch), который заявил о том, что компания подаст на PewDiePie жалобу за нарушение авторских прав. Более того, он призвал другие студии поступить таким же образом.
После заявлений разработчика ролик PewDiePie по игре Firewatch оказался заблокирован.
Ранее компания Disney разорвала контракт с Чельбергом из-за антисемитских шуток.