«Самое сложное – ударить Алексея Горбунова по голове»: Полина Логунова о съемках фильма «Правило боя»

Совсем скоро на экранах кинотеатров мы сможем увидеть долгожданную премьеру боевика украинского режиссера Алексея Шапарева «Правило боя», где Дмитрий Ступка и Полина Логунова сыграли главные роли. Весьма гламурные в жизни, в фильме супруги предстанут в образах гопников-неудачников. По такому поводу в интервью для tv.ua Дмитрий и Полина поделились впечатлениями со съемочного процесса.

Дмитрий Ступка признался, что Полина появилась в фильме не без его помощи.

«Это я предложил Полине сняться в фильме, – говорит Дмитрий. – Изначально должна была быть другая актриса, но у нее поменялись планы, и я вспомнил, что Полина всегда мечтала о кино. Она талантливая, органично смотрится в кадре. К тому же королеву Елизавету играть не нужно, перевоплощаться особо – тоже. Я предложил кандидатуру Полины нашему режиссеру Леше. Они познакомились, Полина прошла пробы – и ее утвердили».

А Полина рассказала о трудностях, с которыми столкнулась на съемочной площадке.

«Самый сложный момент – 40-часовой съемочный день, – призналась Логунова. – Это тяжело и утомляет, а в остальном было легко играть. Также в какой-то момент мне нужно было ударить Алексея Горбунова арматурой по голове. Я трижды замахивалась и не смогла этого сделать, а в последний раз вообще упала. Наверное, я и правда не могу ударить человека».

Фото: tv.ua