Самый точный тест: «Любит или нет»

Так, теперь серьезно – праздник все-таки! Каждый из нас когда-нибудь да задавался вопросом: взаимна ли его любовь. Это очень мучительно, мы с Мусей знаем. Так что сегодня в честь Дня влюбленных абсолютно бесплатно вангуем. Мы посмотрели все сезоны «Битвы экстрасенсов» – и теперь совершенно точно можем узнать, любят вас или нет. Итак...