Самый ненавистный человек США лишился эксклюзивной пластинки Wu-Tang Clan

У американского бизнесмена Мартина Шкрели конфисковали единственный экземпляр альбома Once Upon a Time in Shaolin рэперов Wu-Tang Clan, который он купил в 2015 году за два миллиона долларов.

Помимо пластинки у Мартина Шкрели изъяли картину Пабло Пикассо и еще не поступивший в продажу альбом рэпера Лил Уэйна Tha Carter V. Об этом пишет The Guardian. В сентябре 2017 года Шкрели попытался продать Once Upon a Time in Shaolin на интернет-аукционе eBay, выставив его на торги с начальной ценой в один доллар. За диск предложили более миллиона долларов, но сделка так и не была завершена. В том же месяце бизнесмена отправили в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог в пять миллионов долларов. Мартин пообещал заплатить пять тысяч долларов любому, кто выдернет прядь волос экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и принесет ему. В августе Шкрели признали виновным в махинациях с ценными бумагами. Бизнесмен заслужил негативную репутацию среди американцев, когда приобрел права на производство препарата Daraprim (пириметамин), который часто используют для лечения токсоплазмоза у ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, и поднял цену с 13,5 до 750 долларов за таблетку. За свою предпринимательскую деятельность он получил звание самого ненавистного человека в США. Фото: Flickr