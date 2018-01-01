Самый большой QR-код в Украине не выдержал конкуренции со штрихкодом из китайской деревни

У телеканала «112 Украина» какая-то странная тяга к гигантомании: то там сделали огромный микрофон, теперь вот нарисовали самый большой QR-код на крыше.
Как стало известно из пресс-релиза, QR-код размером 101,6 квадратных метров нанесли на здание телеканала. Код подобного типа – самый большой в нашей стране. Это зафиксировали представители Национального реестра рекордов Украины. Данный штрихкод мобильного приложения «112 Очевидец» позволяет свидетелям событий быстро сообщать о случившемся прямо с места происшествия.
По словам ведущего и главного редактора канала «112 Украина» Павла Кужеева, этим рекордом телеканал подтверждает свою ведущую роль в телевизионном информационном пространстве страны.
Возможно, все так и было бы, как говорит Павел, если бы не новость из деревушки китайской провинции Хэбэй. Там к созданию QR-кода подошли более основательно и вырастили лабиринт в виде штрихкода, использовав для его создания около 130 тысяч можжевеловых деревьев и кустов.
Просканировав код из можжевельника, можно попасть на официальную туристическую страницу китайской деревни. Одна сторона кода в длину составляет 227 метров, а высота растений находится в диапазоне от 80 сантиметров до 2,5 метров. Предполагается, что новая достопримечательность может привлечь в регион туристов.
Не знаю, как вам, но мне немного смешно и грустно, что ведущий в телевизионном информационном пространстве страны канал не смог выдержать конкуренции даже с китайским селом.