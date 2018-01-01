Самый большой QR-код в Украине не выдержал конкуренции со штрихкодом из китайской деревни

У телеканала «112 Украина» какая-то странная тяга к гигантомании: то там сделали огромный микрофон, теперь вот нарисовали самый большой QR-код на крыше.

Как стало известно из пресс-релиза, QR-код размером 101,6 квадратных метров нанесли на здание телеканала. Код подобного типа – самый большой в нашей стране. Это зафиксировали представители Национального реестра рекордов Украины. Данный штрихкод мобильного приложения «112 Очевидец» позволяет свидетелям событий быстро сообщать о случившемся прямо с места происшествия.