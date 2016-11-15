Самые популярные Instagram украинских медийщиков

Листала я свою ленту Instagram и задумалась: а кто вообще среди наших медийщиков является хедлайнером этой соцсети? И что же такого интересного происходит на их страницах, что обеспечивает некоторым несколько сотен тысяч подписчиков, а кому-то и вовсе миллионы? Сегодня расскажу вам о самых популярных Instagram наших ведущих, журналистов и продюсеров.

Регина Тодоренко

Рекордсмен по подписчикам (2,8 миллиона) Регина Тодоренко радует красивыми фотографиями своих путешествий и, конечно же, рекламой.

Но это была бы не Регина, если бы у нее на странице не было случайно снятого видео, как мужчина справляет свою нужду «по большому» в Ганг. Считаю это веским аргументом, чтобы простить сотни снимков с гелем для душа.

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko) Чер 23, 2017 о 6:26 PDT

Леся Никитюк

Коллега Тодоренко по тревел-шоу «Орел и Решка» Леся Никитюк имеет почти в два раза меньше подписчиков (1,2 миллиона) и тоже не брезгует гелями для душа. Леся любит делать красивые снимки с чашечкой кофе, хвастаться поездками и купальниками.

Но все это было бы скучно, если бы не ее подписи под фотографиями и веселые видео. Например, вот полюбуйтесь, как Леся и Регина ожидают свой рейс в аэропорту.

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) Тра 2, 2017 о 4:22 PDT

А вот «рецепт больших сисечек от Леси Ивановны Бурды».

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) Лис 15, 2016 о 9:31 PST

Жанна Бадоева

В отличие от Тодоренко и Никитюк, Жанна Бадоева ведет взрослый, я бы даже сказала, лакшери-аккаунт. Жанна наслаждается жизнью в Италии, делится женскими премудростями, рекламирует дорогую косметику, какие-то лечебные препараты, кофе и собственный бренд обуви.

Желающих посмотреть на роскошную жизнь и шпицев Бадоевой ровно один миллион.

Катя Осадчая

Трудоголик Екатерина Осадчая и в Instagram трудоголик: работа, съемки, командировки, эфиры. А также много платьев, шляпок (куда же без этого) и селебрити.

Есть даже фото с Винником в фитнес-клубе.

У Осадчей 662 тысячи подписчиков.

Маша Ефросинина

На своей странице в Instagram Маша Ефросинина рассказывает подписчикам (их 539 тысяч) о том, как стать такой успешной женщиной, как она. Ефросинина щедро делится советами настоящей жены и мамы, а также иногда рекламирует косметику.

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) Кві 6, 2017 о 11:34 PDT

Кроме того, телеведущая постит снимки салатов, себя с лечебными масками на лице, своего сына, много-много луков в красивых платьях и букеты.

В общем, все, что в понимании Ефросининой должно быть на соцстраничке успешной и независимой женщины.

Анита Луценко

Фитнес-тренер и телеведущая Анита Луценко заработала популярность на шоу «Зважені та щасливі» и использует свою соцстраничку в качестве промо ее тренировок и новой книги. Анита вселяет надежду в девушек на то, что с похудением вся их жизнь кардинально изменится. Судя по количеству подписчиков (380 тысяч), ей охотно верят.

Дмитрий Комаров

Что постит Дмитрий Комаров , всем всегда понятно. Это, конечно же, много фотографий и интересных историй из экспедиций, благотворительность и совсем чуть-чуть личной жизни. А еще у Дмитрия есть забавная рубрика «Убирал в кабинете и нашел».

У Комарова 342 тысячи подписчиков.

Александр Педан

Как и в случае с Комаровым, страница Александра Педана полностью соответствует его образу жизни. Педан ведет разные ток-шоу на ТВ, увлекается экстремальными видами спорта, старается проводить свое свободное время с семьей и немного шутит.

Всего у Александра 338 тысяч подписчиков.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский много снимается, много гастролирует и не очень удачно шутит. Думаю, я вас не удивила. Единственное, что меня умиляет на его соцстраничке, так это собаки, которых Владимир очень любит.

Тем не менее, у Зеленского аж 317 тысяч подписчиков.

Юрий Горбунов

Если Комаров ездит в экспедиции, Педан катается на серфе, а Зеленский выступает с «Кварталом 95», то Юрий Горбунов селфится! Мне тут больше нечего добавить.

У Горбунова 228 тысяч подписчиков, готовых смотреть его селфи.

Сергей Притула

Сергея Притулы очень уютный Instagram. Вот никаких звездных штучек, кроме нескольких снимков со съемок, а все остальное – семья, коллеги и путешествия. Сказала бы, что это скучно, но не могу – это мило!

У Сергея 215 тысяч подписчиков.

Елена Филонова

Девушка-бренд Елена Филонова , которая еще и ведущая «Нового канала», просто богиня Instagram. Елена борется с хейтерами, рекламирует все, что только можно, ведет влог, фотографируется с букетами, любит матовые помады и даже не знаю, что еще добавить к этому послужному списку. Смотрите сами!

Допис, поширений Elena Filonova (@efilonova) Лип 27, 2017 о 1:52 PDT

Как бы я там не язвила, но у Филоновой 186 тысяч подписчиков.

Надежда Матвеева

Ведущая программы «Все буде добре» на СТБ Надежда Матвеева тоже может похвастаться популярностью в Instagram – у нее 180 тысяч подписчиков. Ее страница для меня – загадка! Надежда публикует много своих фотографий и желает всем хорошего дня. Собственно, вот и весь секрет.

Светлана Вольнова

Instagram-страницу Светланы Вольновой невозможно пропустить! Да, у нее всего 17,7 тысяч подписчиков, но чего стоят ее видеоблоги – они такие нелепые и в то же время очень милые. Светлана, советую вам не останавливаться – вдруг что-то получится.

Допис, поширений Светлана Вольнова (@diva_volnova) Чер 3, 2017 о 2:54 PDT

О нарядах и макияже Вольновой, думаю, особо рассказывать не стоит. Кстати, рекламой Светлана уж совсем не брезгует.

Каролина Ашион

На десерт я решила оставить Каролину Ашион. У нее 12, 5 тысяч подписчиков, но, признаться, смотреть ее страницу – одно удовольствие. Красивая Каролина в красивых фотосессиях – что еще нужно?

Но вот это видео…