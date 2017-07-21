Самые необычные вещи из онлайн-аукциона собрали в Instagram

Жительница Нью-Йорка Тхэ Ин Ан создала в Instagram аккаунт ebaybae – для самых странных находок на онлайн-аукционе eBay. Об этом сообщает издание Meduza со ссылкой на DAZED.
Главное и очевидное требование для того, чтобы лот попал на страницу ebaybae – вещь должна реально продаваться на аукционе eBay.
В коллекции Тхэ Ин Ан можно обнаружить совершенно разные предметы.
Гигантская накладная грудь 16-го размера
Валенки с вышитыми черепашками-ниндзя
Набор для снорклинга Gucci
Огромный желейный червяк
Втулка из-под туалетной бумаги
Вязаный костюм
Кирпич Supreme
На аккаунт уже подписано более 16 тысяч пользователей, и многие из них сходятся во мнении, что подборка состоит из самых странных вещей, которые им приходилось видеть в своей жизни.