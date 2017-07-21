ТЕЛЕКРИТИКА

Самые необычные вещи из онлайн-аукциона собрали в Instagram

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Жительница Нью-Йорка Тхэ Ин Ан создала в Instagram аккаунт ebaybae – для самых странных находок на онлайн-аукционе eBay. Об этом сообщает издание Meduza со ссылкой на DAZED.

Главное и очевидное требование для того, чтобы лот попал на страницу ebaybae – вещь должна реально продаваться на аукционе eBay.

В коллекции Тхэ Ин Ан можно обнаружить совершенно разные предметы.

Гигантская накладная грудь 16-го размера

Валенки с вышитыми черепашками-ниндзя

Набор для снорклинга Gucci

SOLD

Огромный желейный червяк

Втулка из-под туалетной бумаги

Публикация от @ebaybae

Вязаный костюм

Кирпич Supreme

Публикация от @ebaybae

На аккаунт уже подписано более 16 тысяч пользователей, и многие из них сходятся во мнении, что подборка состоит из самых странных вещей, которые им приходилось видеть в своей жизни.

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