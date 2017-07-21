Самые необычные вещи из онлайн-аукциона собрали в Instagram

Жительница Нью-Йорка Тхэ Ин Ан создала в Instagram аккаунт ebaybae – для самых странных находок на онлайн-аукционе eBay. Об этом сообщает издание Meduza со ссылкой на DAZED.

Главное и очевидное требование для того, чтобы лот попал на страницу ebaybae – вещь должна реально продаваться на аукционе eBay.

В коллекции Тхэ Ин Ан можно обнаружить совершенно разные предметы.