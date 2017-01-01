Самые эпатажные моменты финала нацотбора на Евровидение-2017

В эту субботу за первенство боролись шестеро самых сильных участников нацотбора: «Сальто Назад», Tayanna, Illaria, Rozhden, O.Torvald и Melovin. Финал оказался противоречивым: нередко не совпадали не только мнения судей и зрителей, но сами судьи ставили участникам противоположные оценки. Ниже – фоторепортаж с финала конкурса, который завершился победой O.Torvald: группа получила по пять баллов от жюри и зрителей.