Самые эпатажные моменты финала нацотбора на Евровидение-2017

Эпопея под названием «Национальный отбор» закончилась. Для вас – фоторепортаж прямо из зала ДК КПИ, где в субботу прошел финал конкурса. И теперь впервые за 14 лет участия Украины в Евровидении нашу страну будет представлять рок-группа.
В эту субботу за первенство боролись шестеро самых сильных участников нацотбора:
«Сальто Назад», Tayanna, Illaria, Rozhden, O.Torvald и Melovin. Финал оказался противоречивым: нередко не совпадали не только мнения судей и зрителей, но сами судьи ставили участникам противоположные оценки. Ниже – фоторепортаж с финала конкурса, который завершился победой O.Torvald: группа получила по пять баллов от жюри и зрителей.
За час до шоу. Собираются первые зрители. Сегодня зал ДК КПИ будет забит до отказа. Конкурс покажут в прямом эфире на каналах СТБ и «UA:Першому»
Фото: тут и далее Максим Лисовой
Поклонницы Melovin уже тут как тут. Ох и разочарованы они будут сегодня!
Андрей Данилко растерялся: «А где Джамала?»
Джа отжигала на сцене, исполнив песню «Заманили», за которую вместе с группой «ДахаБраха» несколько дней назад получила музыкальную премию Yuna-2017
Ведущий нацотбора Сергей Притула грохнулся перед певицей на колени. Он был в полном экстазе
А вот и участники Национального отбора. Все, кроме Tayanna, которой, видимо, не хватило трех недель на репетиции
Ударное начало. «Сальто назад» и 77-летняя бабушка из Швеции по-имени Моника, которая под песню «О мамо!» станцевала нижний брейк. Родная мама солиста группы Саши Таба сидела в зале
После выступления «Сальто назад» и Моника поспешили на бекстейдж, где шведка обучала желающих азам брейкданса. Кстати, бабушка выступила с группой бесплатно. А еще она неплохо владеет русским, знает 10 языков
Выступление Melovin зацепило многих: зрители поставили ему наивысший балл как в полуфинале, так и в финале. А вот судьи Костантина Бочарова не оценили, чем вызвали бурное возмущение в соцсетях
O.Torvald дали настоящий рок! Их апокалиптический номер вызвал в зале самые бурные овации. Зрители кричали, хлопали, то и дело спрашивали меня (я тоже находилась в зале), как отправить за группу смс
После выступления, уже за кулисами, солист Женя Галич рассказал, что грим ему делали четыре часа. А еще признался мне, что на финале чувствует себя дискомфортно (на сцене это было незаметно)
Выступление Illaria стало одном из самых чувственных на вечере. Но зрители фолк не оценили, поставив всего 1 балл
В перерыве судьи шутили и смеялись
А потом на сцену вышла печальная Tayanna. Перед выступлением ей поправляли накидку и прическу
После номера Татьяны Решетняк Меладзе несколько раз сказал, что певица не в голосе, накануне заболела. Кстати, Illaria на полуфинале тоже была больна, но никто об этом не знал... Зрители в зале на песню Tayanna реагировали весьма сдержанно
РомантичнаяTayanna за кулисами. Перед ее выступлением среди журналистов ходили разговоры, что она уже заранее победила. Судьи и вправду ей поставят максимальную «шестерку» (все кроме Данилко, который оценит выступление в 2 балла), а вот зрителей она особо не зацепит: 4 балла. И победа уйдет к рок-группе
Rozhden смотрелся убедительно, хотя свой номер репетировал только раз
Жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья призналась мне, что голосовала за Rozhden. А на мой вопрос, почему она пришла без супруга, ответила, что он остался дома с детьми
Альма, участница Евровидения-2017 от Франции, впервые приехала в Украину. Кстати, ее выступление также очень понравилось жене мэра. В зале Наталья Кличко сидела позади меня, и я слышала, как она то и дело восхищалась Альмой
Сергей Притула беседовал с гостьей сегодняшнего вечера по-французски
Вторая гостья мероприятия, участница Евровидения-2017 от Польши Касия Мос, в прямом смысле слова «светила» попой. Касия - звезда Playboy, на Евровидение стремилась попасть 10 лет
В перерыве после ее выступления мужчины-судьи не могли сдержать эмоций, а Джамала загадочно улыбалась
И вот волнительный момент: объявление результатов. Melovin от судей - «двойка»! В зале - заметное возмущение, зрители возле меня обескураженно переглядываются
Костя Бочаров вышел к публике под бурные овации
Самый горячий момент: побеждает O.Torvald! Рокеры потом признались, что сами были в шоке. Давайте посмотрим на их эмоции после объявления результатов:
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Уже после финала: радость Андрея Данилко и Джамалы, которые поддерживали O.Torvald. А как реагирует Константин Меладзе на победу группы, вы видите сами. Композитор поставил им «двойку
Журналисты ждут героев сегодняшнего вечера
Музыканты счастливы. Первое, что пообещал Женя Галич - отыграть бесплатный концерт на «поляне» ДК КПИ, а также попросил киевских властей сделать нормальные дороги в городе
На этой полной эмоций ноте музыканты поспешили на фуршет, а я поехала домой. Теперь можно вздохнуть спокойно. До 13 мая. Именно в этот день O.Torvald в Киеве в финале Евровидения-2017 (напомним, что страна-победитель не участвует в полуфиналах, автоматически попадает в финал) покажет миру свою песню Time. Мы верим, что это будет достойно!