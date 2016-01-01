ТЕЛЕКРИТИКА

Сам себе телевизор: яркие звезды украинского YouTube

Дуся
Интернет дает огромные возможности для самовыражения и постепенно становится все большей угрозой для традиционного телевидения и радио. Отдельный человек теперь может стать самостоятельной программой, ток-шоу, целым телевизором, причем не выходя из дома – достаточно иметь фантазию, видеокамеру и доступ ко Всемирной сети.

Как это вообще работает?

Кто-то посвящает себя одной узконаправленной теме, а кто-то пытается охватить все, на что упадет взгляд. Лайфстайл, кинокритика, летсплеи (обзоры компьютерных игр), политические обзоры, музыкальная критика, новостные дайджесты, посвященные актуальным мировым событиям и интервью с самыми разными людьми, – все это лишь капля в море различных тем.

Youtube уже давно можно назвать новым телевидением: выбираешь себе каналы, которые импонируют, подписываешься и смотришь все самое актуальное. Многие влогеры, выпуская свои программы с четко сформулированной концепцией, графиком, рубрикаторами и оригинальными сценариями для разнообразной аудитории, относятся к созданию контента не менее щепетильно, чем телевизионщики.

Мы знаем российских видеоблогеров. Тут и кинокритики BadComedian и Руслан Усачев, и обзорщики интернет-трэша Стас Давыдов и Максим Голополосов, и политические влогеры вроде Kamikadze D, и даже кандидат в президенты РФ  Алексей Навальный, который успешно использует Youtube как площадку для разоблачений своих оппонентов и проведения пиар-кампаний вопреки классике агитации – рекламе на ТВ, листовкам и многочисленным бигбордам. Режиссер и художник-акционист Олег Мавроматти пользуется Youtube для создания  собственных фильмов.

Но что происходит с влогами в Украине? Какие мы знаем имена и для каких целей здесь используются видеоблоги?

Иван Гай: самый дорогой

Иван Гай сейчас считается одним из самых популярных видеоблогеров не только Украины, но и СНГ. С недавних пор он проживает в Москве. Его контент – сборная солянка всего, что попадается под руку: обзоры компьютерных игр, забавные (как ему самому кажется) видео, ориентированные на школьников. У блогера крайне мало осмысленных роликов, однако его популярность зашкаливает – у канала свыше 12 миллионов подписчиков, а количество просмотров опубликованных видео приближается к трем миллиардам!

Один из самых популярных роликов Ивана Гая, который собрал больше 21 миллиона просмотров
В 2016 году издание «Коммерсантъ» опубликовало статью, в которой был указан предполагаемый доход Ивана Гая – около 300 000 долларов в год. Неплохо для бессмысленных кривляний на камеру.

Юлия Санина и изнанка шоу-бизнеса

Поп-исполнители не отстают от трендов. Например, Юлия Санина запустила видеоблог о закулисной жизни своей группы The Hardkiss. Вряд ли этот блог направлен на заработок – за три года канал собрал всего около 25 тысяч подписчиков. Можно предположить, что он был создан как дополнительная платформа для коммуникации с поклонниками, предоставляя им возможность почувствовать себя внутри мира украинского шоу-бизнеса. Аналитический ресурс Social Blade показывает, что ориентировочный годовой доход канала по партнерской программе Youtube составляет от 250 до 3 500 долларов.

The Hardkiss на репетиции вручения премии Yuna 2017

Киевстонер: сюрреалистическое скетч-шоу с района

Комедиант Киевстонер был известен еще до своего участия в нашумевшей группе «Грибы». В 2013 году он создал канал, на котором начал выкладывать ролики разной длительности и степени шизофреничности. В основном это поток сознания пополам с генератором бреда. Киевстонер самостоятельно воплощается в многочисленные образы. Участие и уход из «Грибов» также добавили популярности то ли рэперу, то ли комику, то ли актеру Киевстонеру.

Раздвоение личности корреспондента Радужного

В интервью Анатолию Анатоличу Киевстонер рассказал, что готов разговаривать о рекламе брендов от суммы в 7000 долларов. Речь, правда, шла об Instagram, а не о Youtube-канале (Instagram – 442 тысячи подписчиков, Youtube – 110 тысяч), но люди, связанные напрямую с рекламными технологиями, сомневаются в адекватности запросов. Для чего нужны ролики Киевстонера, кто их смотрит и зачем – вопрос открытый, но актерское мастерство и харизма завораживают.

Вольное плавание Анатолия Анатолича

Набирает популярность и Youtube-канал «Зе Интервьюер». Уже бывший ведущий утренней передачи «Сніданок з 1+1» Анатолий Анатолич по аналогии с российским коллегой Юрием Дудем  общается с деятелями украинского медиа- и шоу-бизнеса.  Последние два интервью (с Киевстонером и Сергеем Притулой) начинались с рекламы. Это значит, что интернет-программа Анатолича постепенно выходит на окупаемость, если это не было жестом доброй воли для поддержки своих друзей.

Ната Жижченко (ONUKA) не дает говорить Анатолию Анатоличу

Виталий Косенко: кошмар украинской полиции

Виталий Косенко известен в Украине как журналист газеты «Дорожный контроль», гроза коррумпированных полицейских и владелец канала vitalino1980, на котором уже около 510 тысяч подписчиков. Его контент посвящен разбору действий водителей и полиции (которая, согласно расследованиям самого Косенко, в большинстве случаев нарушает все возможные законы). Виталий является непосредственным участником событий, снимая на камеру скандальные разговоры и троллинг полицейских. Со стороны это выглядит как активизм – расследования и проверка на прочность терпения украинских полицейских. Реклама на канале отсутствует в принципе, но вряд ли все это делается из бескорыстных побуждений.

В 2016 году против Виталия Косенко было возбуждено дело по обвинению в вымогательстве взятки у сотрудников полиции, которых журналист, в свою очередь, словил на получении взятки от водителя. Косенко бежал в США и получил политическое убежище, так что новых роликов с участием борца с коррупцией поклонники дождутся не скоро. Тем не менее, журналист продолжает делиться советами и давать комментарии из-за границы.

Таня Кравчук: красота по-украински

Таня Кравчук – украинская фотомодель и довольно успешный лайфстайл-бьюти-блогер. У ее канала 84 тысячи подписчиков. Видеоконтент стандартный для тематики, в которой работает Таня – мода и стиль, обзоры косметики и даже клипы. За два года канал собрал 82 тысячи подписчиков, и секрет здесь кроется не только в модельной внешности девушки, но и в качестве производимого контента – приятная, «холодная» картинка и грамотный монтаж.

Одно утро из жизни Тани Кравчук

Геннадий Балашов – икона бизнеса и экономики

У одиозного бизнесмена Геннадия Балашова множество званий – бизнес-философ, политический психолог, писатель, блогер и руководитель общественного движения «Украина без налогов» (которое иногда напоминает тоталитарную секту). В своих многочисленных передачах Балашов делится советами о том, как можно легко и быстро разбогатеть, прогнозирует различные экономические события. Собственные идеи и размышления Геннадий доносит при помощи своего канала, у которого уже 133 тысячи подписчиков.

Геннадий Балашов предсказывает

Особую известность предприниматель получил во время Майдана, когда безуспешно пытался достучаться до людей, свезенных с Донбасса и Крыма на провластные митинги.

Объясняет, как разбогатеть

Настя Каменских: из певицы в лайфстайл-влогеры

Настя Каменских набирает популярность не только как певица, но и как видеоблогер. Ее канал всего лишь за полтора года собрал 537 тысяч подписчиков. В блоге Настя рассказывает о своей жизни, о диетах, которые испробовала, шопинге, мероприятиях, которые она посещает. Помимо этого певица делится различными переживаниями и бьюти-лайфстайл-советами. Периодически участниками ее видео становятся звезды украинского шоу-бизнеса, СМИ и Потап. Согласно ресурсу Social Blade, ориентировочный доход Насти от канала варьируется от  2,5 тысяч до 40 тысяч долларов в год.

Настя Каменских скучает по Майами

Mister Max и Miss Katy – счастливые видеодети

Макс и Катя Твардовские – брат и сестра. На своих каналах дети делают обзоры игрушек, еды, участвуют в различных конкурсах и делятся впечатлениями о своей детской жизни (естественно, под чутким руководством своих родителей). У обоих каналов суммарно около десяти миллионов подписчиков, а предположительный доход детей-блогеров составляет 100 тысяч долларов в месяц на двоих – вполне отличная сумма для того, чтобы безбедно жить в Лондоне, куда и переехала семья Твардовских из Одессы.

Что чувствуют другие дети, наблюдая за чужой жизнью?

Игорь Белецкий и его очумелые ручки

Игорь Белецкий – физик из Харькова, который занимается популяризацией науки в интернете. Он самостоятельно создает различные приборы, проводит эксперименты и объясняет, что и как работает с точки зрения физики. Его канал – это настоящая научная лаборатория, а некоторые приборы Белецкого действительно впечатляют.

Гиперболоид инженера Белецкого

Youtube пока не может составить конкуренцию телевидению, однако очень успешно к этому стремится – количество просмотров различных блогов очень значительно превышает просмотры телевизионных каналов, размещенных на видеохостинге. Влогеры не всегда имеют техническую базу для создания масштабных и впечатляющих шоу, однако это позволяет им изощряться и придумывать безумные визуальные идеи для того, чтобы влог не превратился в скучную болтовню неизвестного выскочки. К тому же Youtube-блогеры не скованы форматами и официозом традиционного телевидения, даже несмотря на то что свобода самовыражения на видеохостинге относительна.

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Фото: youtube.com

В Украине видеоблогерство развивается очень медленно. Самые крупные влоги посвящены красоте, здоровью, моде и просто жизни владельцев канала. Программы о культуре или искусстве отсутствуют в принципе (хотя в РФ есть упомянутый выше BadComedian, который через призму отвратительных российских фильмов занимается просветительской деятельностью, а в США  – музыкальный критик TheNeedleDrop).

Классическое телевидение в последнее время черпает множество форматов из Youtube, цитирует влогеров и делает целые репортажи по лпубликованным роликам. Яркий пример – обсуждение украинскими СМИ баттла российских рэперов Oxxxymiron и Славы КПСС. Мало того что это сообщество достаточно закрыто в реальности (однако полностью доступно на Youtube), так неосведомленному человеку, который изначально находится вне контекста, крайне сложно понять, о чем говорят оба рэпера.

Youtube платит владельцу канала за просмотры видеоконтента. Здесь есть возможность гибкой монетизации за счет прямых контактов с рекламодателями, а это уже круглые суммы. Крупнейшие бренды заинтересованы в сотрудничестве с топовыми блогерами, продвижением своих товаров и услуг через создаваемый ими видеоконтент. Помимо этого блогеры могут клянчить деньги у своих подписчиков, и если контент действительно интересный и ценный, то принцип «с миру по нитке» еще как работает.

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Фото: nasedkin.livejournal.com

Для полноценной конкуренции с телевидением Youtube не хватает нескольких вещей – системы фильтрации качественного контента, большего количества разноплановых влогов и, конечно же, интереса рядового пользователя к другим программам помимо лайфстайл-бьюти-блогов, обзоров компьютерных игр, различного трэша и бесконечного развлечения.

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