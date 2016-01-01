Сам себе телевизор: яркие звезды украинского YouTube

Кто-то посвящает себя одной узконаправленной теме, а кто-то пытается охватить все, на что упадет взгляд. Лайфстайл, кинокритика, летсплеи (обзоры компьютерных игр), политические обзоры, музыкальная критика, новостные дайджесты, посвященные актуальным мировым событиям и интервью с самыми разными людьми, – все это лишь капля в море различных тем.

Youtube уже давно можно назвать новым телевидением: выбираешь себе каналы, которые импонируют, подписываешься и смотришь все самое актуальное. Многие влогеры, выпуская свои программы с четко сформулированной концепцией, графиком, рубрикаторами и оригинальными сценариями для разнообразной аудитории, относятся к созданию контента не менее щепетильно, чем телевизионщики.