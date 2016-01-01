Сам себе телевизор: яркие звезды украинского YouTube

Как это вообще работает?
Кто-то посвящает себя одной узконаправленной теме, а кто-то пытается охватить все, на что упадет взгляд. Лайфстайл, кинокритика, летсплеи (обзоры компьютерных игр), политические обзоры, музыкальная критика, новостные дайджесты, посвященные актуальным мировым событиям и интервью с самыми разными людьми, – все это лишь капля в море различных тем.
Youtube уже давно можно назвать новым телевидением: выбираешь себе каналы, которые импонируют, подписываешься и смотришь все самое актуальное. Многие влогеры, выпуская свои программы с четко сформулированной концепцией, графиком, рубрикаторами и оригинальными сценариями для разнообразной аудитории, относятся к созданию контента не менее щепетильно, чем телевизионщики.
Мы знаем российских видеоблогеров. Тут и кинокритики BadComedian и Руслан Усачев, и обзорщики интернет-трэша Стас Давыдов и Максим Голополосов, и политические влогеры вроде Kamikadze D, и даже кандидат в президенты РФ Алексей Навальный, который успешно использует Youtube как площадку для разоблачений своих оппонентов и проведения пиар-кампаний вопреки классике агитации – рекламе на ТВ, листовкам и многочисленным бигбордам. Режиссер и художник-акционист Олег Мавроматти пользуется Youtube для создания собственных фильмов.
Но что происходит с влогами в Украине? Какие мы знаем имена и для каких целей здесь используются видеоблоги?
Иван Гай: самый дорогой
Иван Гай сейчас считается одним из самых популярных видеоблогеров не только Украины, но и СНГ. С недавних пор он проживает в Москве. Его контент – сборная солянка всего, что попадается под руку: обзоры компьютерных игр, забавные (как ему самому кажется) видео, ориентированные на школьников. У блогера крайне мало осмысленных роликов, однако его популярность зашкаливает – у канала свыше 12 миллионов подписчиков, а количество просмотров опубликованных видео приближается к трем миллиардам!
Юлия Санина и изнанка шоу-бизнеса
Киевстонер: сюрреалистическое скетч-шоу с района
В интервью Анатолию Анатоличу Киевстонер рассказал, что готов разговаривать о рекламе брендов от суммы в 7000 долларов. Речь, правда, шла об Instagram, а не о Youtube-канале (Instagram – 442 тысячи подписчиков, Youtube – 110 тысяч), но люди, связанные напрямую с рекламными технологиями, сомневаются в адекватности запросов. Для чего нужны ролики Киевстонера, кто их смотрит и зачем – вопрос открытый, но актерское мастерство и харизма завораживают.
Вольное плавание Анатолия Анатолича
Набирает популярность и Youtube-канал «Зе Интервьюер». Уже бывший ведущий утренней передачи «Сніданок з 1+1» Анатолий Анатолич по аналогии с российским коллегой Юрием Дудем общается с деятелями украинского медиа- и шоу-бизнеса. Последние два интервью (с Киевстонером и Сергеем Притулой) начинались с рекламы. Это значит, что интернет-программа Анатолича постепенно выходит на окупаемость, если это не было жестом доброй воли для поддержки своих друзей.
Виталий Косенко: кошмар украинской полиции
Таня Кравчук: красота по-украински
Таня Кравчук – украинская фотомодель и довольно успешный лайфстайл-бьюти-блогер. У ее канала 84 тысячи подписчиков. Видеоконтент стандартный для тематики, в которой работает Таня – мода и стиль, обзоры косметики и даже клипы. За два года канал собрал 82 тысячи подписчиков, и секрет здесь кроется не только в модельной внешности девушки, но и в качестве производимого контента – приятная, «холодная» картинка и грамотный монтаж.
Геннадий Балашов – икона бизнеса и экономики
У одиозного бизнесмена Геннадия Балашова множество званий – бизнес-философ, политический психолог, писатель, блогер и руководитель общественного движения «Украина без налогов» (которое иногда напоминает тоталитарную секту). В своих многочисленных передачах Балашов делится советами о том, как можно легко и быстро разбогатеть, прогнозирует различные экономические события. Собственные идеи и размышления Геннадий доносит при помощи своего канала, у которого уже 133 тысячи подписчиков.
Особую известность предприниматель получил во время Майдана, когда безуспешно пытался достучаться до людей, свезенных с Донбасса и Крыма на провластные митинги.
Настя Каменских: из певицы в лайфстайл-влогеры
Mister Max и Miss Katy – счастливые видеодети
Игорь Белецкий и его очумелые ручки
Youtube пока не может составить конкуренцию телевидению, однако очень успешно к этому стремится – количество просмотров различных блогов очень значительно превышает просмотры телевизионных каналов, размещенных на видеохостинге. Влогеры не всегда имеют техническую базу для создания масштабных и впечатляющих шоу, однако это позволяет им изощряться и придумывать безумные визуальные идеи для того, чтобы влог не превратился в скучную болтовню неизвестного выскочки. К тому же Youtube-блогеры не скованы форматами и официозом традиционного телевидения, даже несмотря на то что свобода самовыражения на видеохостинге относительна.
В Украине видеоблогерство развивается очень медленно. Самые крупные влоги посвящены красоте, здоровью, моде и просто жизни владельцев канала. Программы о культуре или искусстве отсутствуют в принципе (хотя в РФ есть упомянутый выше BadComedian, который через призму отвратительных российских фильмов занимается просветительской деятельностью, а в США – музыкальный критик TheNeedleDrop).
Классическое телевидение в последнее время черпает множество форматов из Youtube, цитирует влогеров и делает целые репортажи по лпубликованным роликам. Яркий пример – обсуждение украинскими СМИ баттла российских рэперов Oxxxymiron и Славы КПСС. Мало того что это сообщество достаточно закрыто в реальности (однако полностью доступно на Youtube), так неосведомленному человеку, который изначально находится вне контекста, крайне сложно понять, о чем говорят оба рэпера.
Для полноценной конкуренции с телевидением Youtube не хватает нескольких вещей – системы фильтрации качественного контента, большего количества разноплановых влогов и, конечно же, интереса рядового пользователя к другим программам помимо лайфстайл-бьюти-блогов, обзоров компьютерных игр, различного трэша и бесконечного развлечения.