Сам себе мем: Хабиб Нурмагомедов с радостью постит шутки про свою победу

На выходных дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором в поединке за титул чемпиона UFC. Естественно, пользователи интернета заполонили соцсети постами об исходе боя. Впрочем, непосредственный участник события – Нурмагомедов – спустя сутки также активно мусолит тему, подогревая интерес к себе со стороны нахлынувшей аудитории.
Накануне поединка ирландец позволил себе нелестно отозваться об отце Нурмагомедова, а также назвал самого дагестанца «крысой» и пообещал снести противнику голову.
«В субботу вечером я снесу ему голову! Я легко смогу в него попасть, он предсказуем! Я пришел за головой этого человека, поверьте мне. 6 октября. UFC 229. Давайте схватим эту вонючую крысу!» – заявил Макгрегор.
Бой UFC 229 прошел в ночь на 7 октября и завершился сокрушительной победой Хабиба в 4 раунде благодаря удушающему приему. Это вызвало в сети немало смеха, ведь в отличие от соперника дагестанец не делал громких и оскорбительных заявлений в адрес Макгрегора. Что не пошло на пользу последнему.
Однако, как это часто бывает в сети, фотографии события стали «притягивать» к бытовым ситуациям. Например, пользователь Yousif отметил, что прыжок Хабиба с ринга к зрителю с целью заставить последнего замолчать, очень похож на попытку молодых людей завалить мессенджер своей бывшей любови после расставания.
Впрочем, имеет место не только народное творчество. Сам победитель не упускает повода тонко потроллить соперника и напомнить всем об успешном поединке, ссылаясь на разлетевшиеся по сети фотографии со своим участием или намекая, что бывшие недоброжелатели пополнили ряды его поклонников.
Поклонники не забыли и о трогательном моменте из жизни своего кумира. Так, одним из самых забавных стал мем с медведем, который «спрашивает» у матери Нурмагомедова, выйдет ли ее сын на улицу поиграть.
Для тех, кто не следит за жизнью и карьерой молодого бойца, шутка может быть непонятной. Дело в том, что отец и тренер Хабиба – Абдулманап Магомедович Нурмагомедов – с детства применял в обучении сына, мягко говоря, нестандартные методы. Так, в YouTube есть видео, где маленький Хабиб борется с настоящим медвежонком.