ТЕЛЕКРИТИКА

Сам себе мем: Хабиб Нурмагомедов с радостью постит шутки про свою победу

Дуся

На выходных дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором в поединке за титул чемпиона UFC. Естественно, пользователи интернета заполонили соцсети постами об исходе боя. Впрочем, непосредственный участник события – Нурмагомедов – спустя сутки также активно мусолит тему, подогревая интерес к себе со стороны нахлынувшей аудитории.


Накануне поединка ирландец позволил себе нелестно отозваться об отце Нурмагомедова, а также назвал самого дагестанца «крысой» и пообещал снести противнику голову.

«В субботу вечером я снесу ему голову! Я легко смогу в него попасть, он предсказуем! Я пришел за головой этого человека, поверьте мне. 6 октября. UFC 229. Давайте схватим эту вонючую крысу!» – заявил Макгрегор.

Бой UFC 229 прошел в ночь на 7 октября и завершился сокрушительной победой Хабиба в 4 раунде благодаря удушающему приему. Это вызвало в сети немало смеха, ведь в отличие от соперника дагестанец не делал громких и оскорбительных заявлений в адрес Макгрегора. Что не пошло на пользу последнему.

«Ты в порядке, детка? Он сделал тебе больно» – гласит подпись к фотографии.

Фото: Twitter

Фото: Instagram

Однако, как это часто бывает в сети, фотографии события стали «притягивать» к бытовым ситуациям. Например, пользователь Yousif отметил, что прыжок Хабиба с ринга к зрителю с целью заставить последнего замолчать, очень похож на попытку молодых людей завалить мессенджер своей бывшей любови после расставания.

Фото: Twitter

Впрочем, имеет место не только народное творчество. Сам победитель не упускает повода тонко потроллить соперника и напомнить всем об успешном поединке, ссылаясь на разлетевшиеся по сети фотографии со своим участием или намекая, что бывшие недоброжелатели пополнили ряды его поклонников.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Поклонники не забыли и о трогательном моменте из жизни своего кумира. Так, одним из самых забавных стал мем с медведем, который «спрашивает» у матери Нурмагомедова, выйдет ли ее сын на улицу поиграть.

Фото: Instagram

Для тех, кто не следит за жизнью и карьерой молодого бойца, шутка может быть непонятной. Дело в том, что отец и тренер Хабиба – Абдулманап Магомедович Нурмагомедов – с детства применял в обучении сына, мягко говоря, нестандартные методы. Так, в YouTube есть видео, где маленький Хабиб борется с настоящим медвежонком.

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Фото: Getty Images

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