Сам себе мем: Хабиб Нурмагомедов с радостью постит шутки про свою победу

Накануне поединка ирландец позволил себе нелестно отозваться об отце Нурмагомедова, а также назвал самого дагестанца «крысой» и пообещал снести противнику голову.

«В субботу вечером я снесу ему голову! Я легко смогу в него попасть, он предсказуем! Я пришел за головой этого человека, поверьте мне. 6 октября. UFC 229. Давайте схватим эту вонючую крысу!» – заявил Макгрегор.

Бой UFC 229 прошел в ночь на 7 октября и завершился сокрушительной победой Хабиба в 4 раунде благодаря удушающему приему. Это вызвало в сети немало смеха, ведь в отличие от соперника дагестанец не делал громких и оскорбительных заявлений в адрес Макгрегора. Что не пошло на пользу последнему.