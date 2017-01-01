Сальвадор Собрал: «Мне нравится выглядеть немного сумасшедшим на сцене»

Победитель Евровидения-2017 Сальвадор Собрал признался, что ему к лицу быть немного безумным на сцене.

Об этом артист сказал во время пресс-конференции сразу после объявления результатов конкурса. Передает tabloid.pravda.

«То, что моя песня победила, значит, что в этом году мы все действительно праздновали разнообразие. Это все о музыке», - говорит Сальвадор.

«Я не знаю, это изменения в самом Евровидении, но я надеюсь, что изменения происходят не только на этом конкурсе, но и в музыке в целом. Я рад, если могу привнести что-то новое, что-то менять своей песней. Я имею хороший лирический месседж. Если я посодействую хоть минимальным изменениям в музыке, я буду очень счастлив», - отметил он.

«На сцене мне к лицу выглядеть безумным», - также признался певец.

Сестра Собрала, Луиза, автор победоносной песни, также сказала несколько слов.

«Когда я думала об этой песне, я думала, что людей привлечет ее простота. Но мой брат может спеть и «Happy birthday» так, что это будет невероятно. Я думаю, просто то, как он сделал это выступление: я видела в его глазах каждое слово, он сделал эту песню такой, он вообще сделал эту песню», - поделилась впечатлениями автор.



